Тело умершего сына мать накрыла одеялом. Так оно пролежало 11 суток у нее на кухне

Во время войн в Древнем Риме любили употреблять такие выражения: «Пятно вражьей крови только радует» или «Хорошо пахнут кости врага». Однако воспринимать эти слова всерьез нельзя, потому если однажды услышишь, извините, трупный запах, не забудешь его уже никогда. С этим согласны герои данного сюжета.

Всем известно, что жизнь в многоквартирных домах полна как удобств, так и неудобств. Приходится не только слушать семейные ссоры соседей за стенкой, но и вдыхать запахи, которые доносятся из их обиталищ. К сожалению, не всегда это запахи котлет, пирогов или даже табака.

Елена Павлючук:

Впервые нас очень сильно стало беспокоить на Радуницу 29 апреля. До этого запах был, но не ярко выраженный. Размораживали мясо, рыбу, думали, может, потекло. Помыла весь балкон, продезинфицировала, все равно пахнет. Стало пахнуть на кухне, потом запах начался в ванне.

В семье Елены не могли даже открыть окна и балкон, чтобы проветрить квартиру, потому что около балкона было особенно неприятно находиться. Да что неприятно! Невозможно!

Елена Павлючук:

На балконе запах ужасный. Муж разобрал его полностью: обшивку, полы. Думали, может, птица завалилась, но там ничего. Но запах невыносимый.

Женщина начала беспокоиться еще больше, когда у ее детей-школьников, которые никогда не болели, началась аллергия и бронхоспазмы, которые, известно являются предвестником бронхиальной астмы. Одиннадцатилетний Даниил стал пользоваться ингалятором для снятия астматических приступов. У Елены возникли предположения, что что-то могло случиться у соседей, и запах начал распространяться по другим квартирам. Вместе с мужем они решили сразу проверить квартиру снизу, поскольку всегда беспокоились за проживающих там 78-летнюю женщину и ее 56-летнего сына, который имел проблемы с алкоголем.

Елена Павлючук:

Мы уже сами спустились. Открыла Алла Петровна. Взгляд шаленый, бессмысленный. Мы спрашиваем, где ваш сын Андрей? Она говорит, что вышел во двор. Он тихий домашний алкоголик без проблем, никогда почти из дому не выходит. Обычно он громко слушал музыку по выходным, а тут все выходные тишина.

Елена начала особенно беспокоиться, когда Алла Петровна открывала дверь, из квартиры донесся очень резкий тошнотворный запах, похожий на тот, который преследовал последние 10 дней ее семью. Скорее всего, произошло что-то серьезное, подумала женщина и вызвала участкового.

Когда Елена вместе с участковым спустилась в квартиру снизу, она была просто в шоке! Оказалось, что на полу кухни под одеялом тело умершего Андрея, сына Аллы Петровны, пролежало 11 суток!

Когда следственная группа зашла на кухню, рядом с телом сидела 78-летняя старушка — мать умершего, которая неспеша ужинала. На вопрос: где ваш сын, Алла Петровна равнодушно ответила, что он вышел на улицу подышать воздухом. Присутствующие были ошарашены. 11 суток тело умершего Андрея находилось в помещении. По всей квартире были видны следы органического разложения.

Елена Павлючук:

Потом мы нашли там тряпки, которыми, видимо, она трупную массу вытирала и сушила всё на балконе.

Елена сразу поняла, почему именно от их балкона шел такой резкий запах. Когда соседа Андрея похоронили, встал вопрос, кто будет проводить дезинфекцию помещения и что делать с инсулинозависимой матерью умершего.

Елена Павлючук:

Рано утром пошли в ЖЭС, чтобы разузнать про дезинфекцию. Но нам отказали, сказали, что это не их дело.

Алексей Рудковский, директор КУП ЖЭУ №52 Первомайского района г. Минска:

По поводу дезинфекции обратился ее супруг, который спросил, как дальше действовать. Я ему объяснил, что это будет делаться за счет средств квартиросъемщика, который в этой квартире.

Кроме Аллы Петровны, в неприватизированной квартире были зарегистрированы ее сын, ныне покойный, и родной внук Илья, который постоянно проживает в России. Отношения между 26-летним парнем, его отцом и бабушкой были непростыми. Они практически не поддерживали отношения. После вмешательства съемочной группы «Добро пожаловаться» в курс дела была введена социальная служба Первомайского района Минска.

Ольга Василевская, начальник управления социальной защиты Администрации первомайского района г. Минска:

Гражданка, проживающая в 144 квартире, не состояла на учете в социальной службе, потому что не являлась одинокой, проживала с трудоспособным сыном, который обязан был ее содержать.

Увы, теперь все глаголы в отношении Андрея Наумова можно использовать только в прошедшем времени. Должен был, обязан был, жил. Учитывая состояние старушки, оставлять ее одну, без присмотра было невозможным.

Ольга Василевская:

Мы ее госпитализировали совместно с медицинскими службами. В дальнейшем будет решаться вопрос о ее дееспособности и дальнейшее ее проживание с опекуном или направление ее в дом-интернат соответствующего профиля.

Узнав о смерти отца и состоянии бабушки, внук Илья приехал в Минск из России. Теперь именно он, по сути, как официально зарегистрированный в квартире жилец, должен обратиться в Центр профилактической дезинфекции, специалисты которого и проведут дезодорацию и дезинфекцию жилья.

Ирина Голотик, заведующая организационно-методическим отделом «Центра профилактической дезинфекции» г. Минска:

Для дезодорации применяется специальная аппаратура и специальные средства. Это электрическая аппаратура, которая создает эффект сухого тумана. Средства в виде дыма распределяются во всем объеме помещения, при этом поверхности не страдают. Через час можно пользоваться уже помещением.

Станет ли Илья вызывать эту службу и когда — вопрос. А в это время дети, и взрослые, впрочем, тоже из квартиры сверху, задыхаются. Елена Павлючук готова вызвать специалистов, которые проведут дезодорацию в соседской квартире. Но по закону, она не имеет на это права. Ведь квартира Наумовых, по сути, чужая для нее. Да и в среднем дезодорация помещения, объемом 100 кубических метров, а это примерно и есть однокомнатная квартира, обойдется в районе 400 000 рублей. С одной стороны, зачем Елене тратить такие деньги из своего кармана на обработку чужой квартиры? Но с другой, как жить в своей?

Ирина Голотик:

У нас были случаи, когда ЖЭС оплачивает. Если не нашлись собственники на данный момент.

В нашей истории, собственники, а точнее, квартиросъемщики, ведь квартира неприватизированная — условные. Один находится в неадекватном состоянии, другой проживает в России и в Минске бывает наездами. А руководство ЖЭС № 52 могло бы быть более отзывчивым. Ведь именно оно обязано проследить за тем, чтобы в этой квартире произвели дезинфекцию. Алгоритм действий таков: разыскать квартиросъемщика и предложить ему процедуру дезинфекции, а в случае отказа, в судебном порядке принудить его это сделать.

Конечно, можно произвести уборку помещения и собственными силами при помощи хлорсодержащих средств. Но насколько это будет действенно? Запах органического разложения может проявиться уже спустя несколько часов после летального исхода. Что уж говорить, если тело умершего находилось в помещении 11 суток.

Ирина Голотик:

Если запах есть, но его причина устранена, даже после обработки (уборки) могут остаться молекулы, частички в обшивке. При дезодорации всё уходит.

А вообще, воздух не замечаешь, пока его не испортят. Когда жильцы дома перестанут замечать воздух, который, по их словам, можно резать ножом, сложно сказать. Специалисты утверждают, что запах, о котором шла речь, может выветриваться месяцами, а то и годами, если за дело, конечно, не возьмутся дезинфекторы.