Обновленный после первой очереди капитального ремонта бассейн «Нептун» в Минске заработал в полную силу

Новости Беларуси. Обновленный после первой очереди капитального ремонта бассейн «Нептун» уже заработал в полную силу.

К безопасности юных спортсменов подошли комплексно: заменили покрытие большой чаши бассейна и трубы водоснабжения. Преобразился зал для плавания и визуально.

На очереди – капитальный ремонт малого бассейна, раздевалок и фасада комплекса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александра Дудич, заместитель директора ГУ «ДЮСШ по плаванию «Нептун»:

За три года работы школы, с 2012-го по сегодняшний день, в нашей школе было подготовлено 29 кандидатов в мастера спорта, 2 мастера спорта. То есть наши спортсмены-учащиеся являются чемпионами Минска, чемпионами Республики Беларусь.