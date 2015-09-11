Пересадка головы российского программиста назначена на декабрь

Новости России. Как сообщает американский телеканал Fox News, программисту Валерию Спиридонову из Владимира назначили дату операции по пересадке головы на декабрь 2017 года.



Напомним, Спиридонов страдает от врожденной спинальной мышечной атрофии. При этом диагнозе мышцы и скелет больного еще в раннем детстве останавливаются в развитии. Заболевание с каждым годом прогрессирует, и на данный момент мужчина уже с трудом контролирует свое тело.

Операцию проведет нейрохирург из Италии.

Серхио Канаверо заявил о планах по трансплантации человеческой головы в феврале этого года (подробнее здесь). Процедура будет длиться до 36 часов. И, по словам специалиста, если все пойдет по плану, два года – достаточное время для того, чтобы произвести все научные расчеты.



Стоимость операции превышает $11 млн.



Канаверо уверен в успехе, правда, некоторые его коллеги называют затею, не иначе как фантастической.