Студотряды БРСМ продолжают подводить итоги своей работы

Новости Беларуси. Активисты БРСМ 11 сентября по всей стране раздавали символы развития и достижений – яблоки перевязанные ленточкой с национальным колоритом. Плоды ребята собирали своими руками в яблоневых садах, помогая аграриям. Места для проведения акции тоже выбраны неслучайно – это значимые здания и сооружения, которые были построены либо модернизированы совсем недавно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Полишко, участник акции:

Яблоко – это символ процветания, благополучия, здоровья. Мы хотим показать, что мы, молодежь, участвуем в социальной жизни общества Беларуси, трудимся на благо страны, хотим, чтобы в Беларуси все было хорошо.

Тамара и Рафик Гимрановы, жители Бреста:

Когда мы приехали, город был совершенно другим. За 10 лет город изменился очень. Город преобразился, новые микрорайоны, красивые дома появились. Преображается и осенью, и весной, все эти подготовки – такое только в Беларуси.

Юрий Копылов, житель Гомеля:

Спортивные объекты, в первую очередь, являются символами роста и благополучия. Также объекты здравоохранения – новые больницы, поликлиники открываются. Это показывает, что социальная направленность работает. Благоустройство города в виде открытия парков, ремонта мемориалов.

Мария Посудневская, житель агрогородка Александрия (Могилевская область):

За последние годы наша деревня очень улучшилась. Здесь красивый Дом культуры, бассейн, школа. Очень приятно, что не только города развиваются, но и деревни, что их не забывают, облагораживают.