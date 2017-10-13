Телемамы: ведущие СТВ рассказали о том, как удаётся совмещать работу и материнство

Они заряжают нас хорошим настроением по утрам, на протяжении дня сообщают самые важные новости в стране и мире, а вечером мы с нетерпением бежим на их спектакли или выставки. Для нас они любимые телеведущие, а для самых родных, просто мамы. О том, как удаётся совмещать работу и материнство, узнаем у прекрасной половины команды нашего телеканала.

С одним ребёнком сложно, а вот если их сразу три, то это уже совсем другое дело. Так, утверждает мама прекрасных детей и телеведущая Наталья Надольская. С рождением двух красавиц дочерей в её семье жизнь перевернулась. Забота о сёстрах отчасти легла на плечи старшего сына, так и ему веселее и маме легче.

Продуманная логистика, таймменеджмент и современные технологии – три кита, на которых формируется успех многодетной мамы Натальи.

Быть мамой из телевизора – задача не из легких. Собственные дети – самая благодарная и взыскательная публика. Старший сын Илья неоднократно бывал у мамы на работе и знает, чем она там занимается.

Не понаслышке о работе мамы знает и сын Юлии Шпилевской. Обожаемое чадо актрисы театра и телеведущей любит проводить время на работе у мамы. И пока она репетирует роль на сцене, Ян с удовольствием наблюдает за ней из-за кулис.

Возможность быть с сыном всегда рядом, даже на работе, это и есть секрет успешной мамы Юлии Шпилевской. Стать для своего ребёнка самой лучшей удаётся и за счёт весёлого досуга.

В первую очередь самый родной человек, а уже потом известная актриса и прекрасная телеведущая. К тому, что его мама знаменитость, Ян уже давно привык. Как и привыкла дочь известной теледивы Ирины Ромбальской.

Пока мама вещает, дочь творит. Изабелла переняла у Ирины талант и любовь к творчеству.

Секрет успешной мамы достаточно прост…

Умение совмещать успешную карьеру и материнство, талант, которым обладают удивительные женщины, телеведущие нашего телеканала. В День матери мы поздравляем их и всех тех, кому обязаны своей жизнью.