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Новая жизнь старых вещей: столик в винтажном стиле

13 октября 2017 11:41
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Мы продолжаем дарить новую жизнь старым вещам. И секретами переделки с нами поделится дизайнер Елена Костеневич

Винтажный стиль тем и хорош, что все неровности и шероховатости на предмете интерьера, сыграют только в плюс. С помощью наждачной бумаги и жесткой щетки мы добиваемся нужного результата. 

В планах – эти яркие иллюстрации из старых газет «перенести» на  столешницу. Но они появятся там чуть позже. 

Для следующего этапа перевоплощения мы готовим три цвета акриловой краски: изумрудный, фисташковый и дымчато-серый.  Вы можете выбрать свою цветовую палитру под настроение и стиль вашего интерьера.

Красим, переходя из одного цвета в другой. Так мы создадим своеобразный эффект градиента. Когда краска закрепится на поверхности, избавимся от лишних частей трафарета.

Нанесенное на подготовленную поверхность сусальное золото создаст благородное металлическое сияние.

Столик в винтажном стиле готов. Как видите, преобразить старые предметы интерьера очень просто. Удачных вам переделок!

# общество # Фотофакт # Дизайн интерьера # Мария Кронда # Дизайн # Елена Костеневич

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