Новая жизнь старых вещей: столик в винтажном стиле

Мы продолжаем дарить новую жизнь старым вещам. И секретами переделки с нами поделится дизайнер Елена Костеневич.

Винтажный стиль тем и хорош, что все неровности и шероховатости на предмете интерьера, сыграют только в плюс. С помощью наждачной бумаги и жесткой щетки мы добиваемся нужного результата.

В планах – эти яркие иллюстрации из старых газет «перенести» на столешницу. Но они появятся там чуть позже.

Для следующего этапа перевоплощения мы готовим три цвета акриловой краски: изумрудный, фисташковый и дымчато-серый. Вы можете выбрать свою цветовую палитру под настроение и стиль вашего интерьера.

Красим, переходя из одного цвета в другой. Так мы создадим своеобразный эффект градиента. Когда краска закрепится на поверхности, избавимся от лишних частей трафарета.

Нанесенное на подготовленную поверхность сусальное золото создаст благородное металлическое сияние.

Столик в винтажном стиле готов. Как видите, преобразить старые предметы интерьера очень просто. Удачных вам переделок!