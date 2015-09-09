Телеканал СТВ встретился с трудовым коллективом обувного холдинга «Марко»

Телеканал СТВ продолжает колесить по стране. И сегодня мы в культурной столице республики – городе Витебске, где нас ожидает теплая встреча с трудовым коллективом огромного обувного холдинга «Марко».

Витебск можно по праву считать центром обувной промышленности Беларуси. Ведь, бренд «Марко» знаменит не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами.

В преддверии юбилея, и уже традиционно, в компании звезд эстрады, телевизионный десант СТВ заглянул в святую святых – самое сердце предприятия.

В демонстрационном зале пестрый ассортимент «Марко» заставил растеряться даже такого привередливого покупателя – как артисты, которые с неподдельным интересом рассматривали представленные коллекции. Кстати каждая новая коллекция «Марко» создается задолго до начало сезона, так сейчас в самый разгар осени уже полностью сформирована коллекция «Весна-Лето 2016».

Вся обувь «Марко» производится в соответствии с международными стандартами качества и по самым современным технологиям. Сегодня предприятия холдинга оснащены новейшим оборудованием известных европейских фирм.

Долгий путь изготовления обуви начинается с задумки художника, которая воплощается в эскизе. Надо сказать, что процесс моделирования обуви на предприятиях холдинга полностью автоматизирован. За идеями специалисты ездят на международные выставки и показы. Вдохновившись увиденным, художники приступают к работе.

Готовые картонные шаблоны поступают в плоттерную в руки, а точнее на рабочий компьютер к модельеру-конструктору, где, благодаря автоматизированному режущему плоттеру, и вырезаются.

Обувь «Марко» ценят за удобство и высокое качество. А за качеством тут особенно следят. На предприятии используется несколько методов крепления подошвы. В зависимости от метода крепления сшитые заготовки попадают в соответствующий цех.

Каждую модель « Марко» можно назвать произведением искусства, которое в процессе изготовления проходит множество сложнейших операций. В ходе экскурсии по предприятию мы в очередной раз убедились, что «Марко» - это качество, комфорт и красота!

А после теплой встречи со зрителем, ведущие телеканала признались, что с удовольствием носят обувь «Марко» и имеют в своем гардеробе не одну пару самого популярного отечественного производителя!