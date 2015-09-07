Право на начисление семейного капитала получили уже более 970 многодетных семей Минска

Новости Беларуси. В Минске право на начисление семейного капитала получили уже более 970 многодетных семей. Речь идет о 10 тысячах долларов. Воспользоваться деньгами можно будет, когда ребенку, родившемуся после 1 января 2015 года исполнится 18 лет.

Сегодня мама Юля и папа Сергей со своим голубоглазым ангелочком не сдерживают эмоций. Счастливая пара уже задумываются и о четвертом малыше. С двумя сыночками и лапочкой-дочкой они уверенно смотрят в будущее.

Сергей и Юлия Абрамович:

Подали документы, наверное, в мае. Счет открылся в июне-июле. Думаем, что либо на учебу малышке, дом строим. Может, на улучшение какое-то потратим эти деньги.

Ирина Дудка, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите населения Мингорисполкома:

За назначением семейного капитала наши многодетные семьи Минска обращались в администрацию районов по месту регистрации, фактически где проживают, в службу «Одно окно».

Уже 1132 молодые семьи Минска, в которых родился третий ребенок, подали документы на получение семейного капитала.

Это хорошее подспорье при улучшении жилищных условий, получении образования и оздоровлении. Пальму первенства по числу оформления документов на получение семейного капитала сейчас занимает Фрунзенский район столицы.

Во втором родильном доме точно знают, с чего начинается счастье. Именно здесь появилось на свет рекордное число малышей. И тех, кто мерит счастье в детях, готовы поддержать материально.

Здесь у Виолетты недавно появился малыш. В ее семье это уже второй богатырь. Но мама еще мечтает и о дочке.

Виолетта Матусевич:

Моему первому ребеночку 10 лет. Этого мы ждали очень долго, очень хотели его. Настоящее чудо. У нас два мальчика, еще хотим девочку.

Сергей Васильев, заместитель главного врача по медицинской части УЗ «Городской клинический родильный дом № 2»:

У нас каждый год происходит порядка 6 тысяч родов. В этом году, по прогнозам, будет чуть более 6 тысяч. В общем-то, мы испытываем гордость за свою профессию, тем, что помогаем женщинам родить.

Включено в планы и завершение строительства самого большого роддома в столице. В 5-й городской клинической больнице специальное отделение с ультрасовременным оборудованием и новейшими мировыми технологиями. Планируют его открыть уже к концу года.

Новый акушерско-гинекологический корпус произведет положительный фурор даже на самую капризную роженицу. Ставка здесь на цветорелакс: каждая операционная с неповторимым дизайном.

А между тем статисты уже не лезут за положительными цифрами в карман. Только за полгода в столице родилось 10 тысяч 888 детей. Традиционно мальчиков больше, чем девочек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ольга Богатырева, заместитель начальника главного статистического управления Минска:

У 157 женщин родились двойни, у четырех женщин родились тройни. Наилучшие показатели, коэффициенты рождаемости сложились во Фрунзенском, Партизанском и Московском районах.

В течение трех лет в Минске для многодетных семей планируют построить более 470 тысяч квадратных метров жилья.

Только в 2015 году введут в эксплуатацию порядка 30 домов для больших семей.

А пока же счастливые родители заняты другими приятным хлопотами, что дороже всяких денег.