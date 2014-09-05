Телеканал СТВ подвел итоги фотоконкурсов «Наше лето» и «Я путешествую по Беларуси»

В конкурсе принимали участие фотолюбители из разных городов и регионов Беларуси. В каждом присланном на конкурс кадре - отражение чего-то необычного, прекрасного, волшебного - того, что обычный человек редко может заметить…

Победителем фотоконкурса «Наше лето» стал Яков Логвинович из Кобрина. Его работа «Ночной Кобрин» была признана лучшей. В фотоконкурсе «Я путешествую по Беларуси» победила работа Сергея Домбровского из города Бреста «Двери в лето». Специальный приз от телеканала СТВ достался Наталье Брыжовой, которая прислала на конкурс множество интересных и ярких работ.

Помимо термотермосов от телеканала СТВ, подарком для победителей стал музыкальный сюрприз от представителя Беларуси на Международном детском конкурсе «Евровидение - 2014» Надежды Мисяковой.

Как пришло решение об участии в конкурсе?

Яков Логвинович, победитель фотоконкурса «Наше лето» (г.Кобрин):

В конкурсе специально не участвуем, мы вместе с сыном занимаемся проектом «Туристический Кобрин» и в рамках проекта решили сфотографировать ночной Кобрин. Специально вышли. Сфотографировали. Получился очень хороший кадр!

Сергей, как Вы решили участвовать?

Сергей Домбровский, победитель фотоконкурса «»Я путешествую по Беларуси (г.Брест):

Я не искал ничего сам в Интернете. Обычно мне все ссылки скидывают мои друзья. Я всё время занят: путешествую, занимаюсь фотографией.

Вы профессиональный фотограф, либо это Ваше серьезное увлечение?

Сергей Домбровский, победитель фотоконкурса «»Я путешествую по Беларуси (г.Брест):

Серьёзное увлечение. Фотографирую только природу. Я выбрал жанр, и я в нем работаю.

Наталья, как Вы решили принять участие и откуда у Вас такой «запал»?

Наталья Брыжова, обладатель специального приза фотоконкурса СТВ (г.Молодечно):

Совершенно случайно во время сбора на работу включила телевизор и как раз показывали фрагмент этого конкурса. Решила попробовать. Нашла в Интернете. Абсолютно не надеялась ни на что даже. Просто загрузила – и забыла… И через день – опять программа «УТРО» на СТВ и показывают фотографию. А дальше уже пошёл интерес.

Наталья, у Вас такой ник-нейм интересный «шансик»… Какая-то история с этим связана, или это первое слово, которое взбрело Вам в голову?

Наталья Брыжова, обладатель специального приза фотоконкурса СТВ (г.Молодечно):

У нас просто был кот, которого мой ребёнок назвал Шанс. От туда и «шансик».