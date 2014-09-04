С 1 сентября в общественном транспорте Минска нет кондукторов. Чем недовольны водители и пассажиры транспорта?

Новости Беларуси. С 1 сентября количество кондукторов в общественном транспорте Минска значительно снизилось. Теперь их можно встретить лишь на редких, в основном пригородных, маршрутах. Такой порядок радует далеко не всех водителей, которым теперь в нагрузку продажа билетов, да и пассажиров.

Когда кондуктора нажали на тормоза, пассажиры надавили на газ в споре. Оправдано ли это?

Жители Минска:

— Я считаю, что должен быть кондуктор: у людей просыпается совесть.

— Я с проездным, мне без разницы, есть кондуктор или нет.

— Раньше были кондукторы, было легче приобрести талон на проезд, а сейчас это действительно не удобно.

Билеты в час пик едва ли не становятся дефицитным товаром. При этом, в наличие заветные талончики есть всегда, проблема — в их приобретении. Продажей — непосредственно в салоне — теперь заведует водитель. И последнего понять можно: за остановку всех не обилетишь, а после — за дорогой следить надо. В нашем случае не хватило ни времени, ни сдачи.

Про побочные эффекты, среди которых и увеличение во времени маршрута, не прочь рассказать и сами шоферы. Вот, к примеру, Леонтий Александрович — водитель со стажем — сетует на возникшую многозадачность.

Леонтий Грицевич, водитель автобуса филиала «Автобусный парк № 5» ГУ «Минсктранс»:

Мы стоим на остановках, люди подходят потоками, стоят в очереди, гремят, стучат. Доходит и до конфликтных ситуаций.

Своих коллег по большегрузному цеху некоторые водители маршруток не понимают. Им под силу не только одновременно ездить и обилечивать, но и решать в процессе столько задач, что и сам Цезарь мог бы позавидовать.

Дмитрий Соколовский, водитель маршрутного такси:

Они не нужны. Зачем? Без надобности, по-моему.

До 1 сентября билеты в гортранспорте продавали около тысячи человек. Кстати, столичных кондукторов можно встретить и сейчас, правда, лишь на пригородных маршрутах.

Ирина Дановская, заместитель генерального директора ГП «Минсктранс»:

В связи с внедрением автоматизированной системы оплаты контроля было принято решение уменьшить численность кондукторов. Сокращение не проводилось по предприятию, им была предложена работа: контролер пассажирского транспорта, билетные кассиры и другие вакансии, имеющиеся в штате предприятия.

Только штат контролеров расширили до 400 человек, из них 300 — новобранцы из числа кондукторов. Вот и эта бригада ревизоров в полном составе вживается новую роль. Оказалось, продавать билеты было проще, чем проверять их, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

На вопрос, в чем преимущество новой профессии, они отвечают уклончиво, мол, за четыре дня разве поймешь? И только внук Ларисы Семеновны предположил.

Лариса Зенькович, контролер-ревизор филиала «Автобусный парк № 5» ГУ «Минсктранс»:

Внук мне сказал: повышение, бабушка.