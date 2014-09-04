Общежитие квартирного типа открылось после реконструкции на проспекте Независимости в Минске

Новости Беларуси. Общежитие квартирного типа открылось после реконструкции на проспекте Независимости. В нём будут проживать студенты аграрного университета. Раньше два первых этажа общежития №1 были Отданы под аудитории, в подвалах находились мастерские и только на третьем и четвёртом этажах проживали студенты.

После реконструкции в общежитии помимо жилых помещений, появились комнаты самоподготовки, современный тренажёрный зал, конференц-зал. Разместился в обновленном здании и филиал университетской библиотеки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.