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Общежитие квартирного типа открылось после реконструкции на проспекте Независимости в Минске

04 сентября 2014 18:18
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Новости Беларуси. Общежитие квартирного типа открылось после реконструкции на проспекте Независимости. В нём будут проживать студенты аграрного университета. Раньше два первых этажа общежития №1 были Отданы под аудитории, в подвалах находились мастерские и только на третьем и четвёртом этажах проживали студенты.

После реконструкции в общежитии помимо жилых помещений, появились комнаты самоподготовки, современный тренажёрный зал, конференц-зал. Разместился в обновленном здании и филиал университетской библиотеки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Общежития в Минске

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