День города 13 сентября. Праздничные мероприятия

Новости Беларуси. Ко дню города в Минске пройдет более полусотни мероприятий. Праздник охватит все районы Минска. Концерты, рыцарский турнир, выставки и эстафета по биатлону, организованная Дарьей Домрачевой. Основные торжества запланированы на 13 сентября — в этот день Минск отметит свой 947 год с момента первого упоминания о нем в древних летописях.

Ольга Власовец, СТВ:

Главной концертной площадкой в день города станет летний амфитеатр у Дворца спорта. В этой зоне гостеприимства пройдет фестиваль искусств белорусов мира. На него съедутся артисты из 15 стран. Кроме россиян и украинцев приедут творческие коллективы из Литвы, Польши и Аргентины.

Увидеть 10 веков из истории города. В Минск средневековый с рыцарями и дамами сердца превратится зеленая зона на пересечении проспекта Победителей и Машерова.

Игорь Усенко, режиссер исторического фестиваля «Минск старинный»:

Мы показываем, как минчане боролись за свою независимость, как Минск вошел в летописи. Как в «слове о полку Игореве», в повести временных лет — там все время рассказывается о битвах на этой земле. Минчане все время сражались для того, чтобы быть свободными. И все реконструкторы увлечены идеей, что эта поляна, на которой проходит фестиваль, расположена на том месте, где и проходили все эти сражения.

Ольга Власовец, СТВ:

А выйти на старт с самой Дарьей Домрачевой можно будет в 12 часов в Парке Горького. Здесь пройдут соревнования по городскому биатлону, организованные олимпийской чемпионкой. Все желающие смогут принять участие в эстафетах с кроссом и стрельбой по лазерным мишеням. Организаторы приготовили сюрприз —преодолевать дистанцию нужно будет с крыльями за спиной.

В это же время начнутся и городские соревнования по технике водного и пешеходного туризма. Возле аквапарка пройдет детский праздник с посещением водных аттракционов. В ритме столицы будет двигаться и молодежь. Зона гостеприимства в Студенческой деревне превратится в концертную площадку, где выступит группа Без Билета. Столичные музеи примут эстафету. Они уже подготовили необычную программу.

Виталина Рудикова, начальника управления Мингорисполкома:

Большой цикл мероприятий пройдет в Музее истории Минска, Ратушная площадь, где будет открыта новая экспозиция, выставка произведений Жванова Владимира. Такой интерактивный праздник пройдет в музее Азгура.

В праздничном хороводе закружатся и все районы города. В зонах отдыха предусмотрена спортивная и развлекательная программа. Так, в Парке 50-летия октября прогремит молодежный рок-фестиваль «Качели». А по Фрунзенскому району прокатятся ярмарки с дегустацией продуктов.

В день рождения столицы появится и девять новых семей. Торжественная церемония бракосочетания пар из всех районов Минска пройдет в концертном зале верхнего города, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

Ольга Власовец, СТВ:

Кульминацией праздника станет музыкально-пиротехническое шоу. Увидеть его можно будет в 22.00 у стелы «Минск — город-герой». Вечернее небо озарят залпы фейерверка окрашенные в красно-зеленые цвета национального флага. Синоптики обещают благоприятную погоду, так что зрелищу ничто не помешает.