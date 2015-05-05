Телеканал СТВ подарил ветерану ВОВ Марии Платоновой современный телевизор

Новости Беларуси. В преддверии 70-летия Великой Победы телеканал СТВ присоединился к поздравлениям ветеранам. На этот раз подарок отправился к Марии Степановне Платоновой, которая сейчас живёт в Домашанском доме-интернате для ветеранов и инвалидов. В гости к женщине наведались ведущий СТВ и съёмочная группа телеканала.

О той войне Мария Степановна вспоминать не любит — ужас фронтовых дней из памяти не стерся даже спустя 7 десятилетий. На фронт ее призвали в 18. Для обучения в центральной женской школе снайперов её отобрали из многих кандидатов.

Мария Платонова, ветеран Великой Отечественной войны:

Там девчата были, старше нас, они нас учили. Строгие были, очень строгие учителя.

Всего через два месяца с начала подготовки снайперов отправили на фронт. О том, что пришлось пережить юным девчонкам при форсировании Одера, последнего крупного водного рубежа на пути к Берлину, рассказать невозможно. Говорит, теряли друзей, но не имели права на слезы.

Для ефрейтора Марии Платоновой война закончилась в немецком Рерике. Там и встретила долгожданный День Победы. После была мирная жизнь, работа и семья. Но сегодня в силу жизненных обстоятельств своим домом женщина называет комнату в интернате. Здесь же с волнением приняла и нежданных гостей — ведущих и корреспондентов нашего телеканала.

Несмотря на боевые награды, свой вклад в Победу над фашизмом Мария Платонова оценивает очень скромно и уверяет: поздравлений заслуживали бы те, кто не дожил до 9 мая 1945.

Олег Степанюк, ведущий ЗАО «Столичное телевидение»:

Они подарили нам возможность жить под мирным небом. И теперь наша задача воспользоваться этой возможностью так, чтобы им не было стыдно. Чтобы они видели, знали, главное, чувствовали, что в сове время не зря рисковали своей жизнью.

9-мая для Марии Степановны – главный праздник в году. Раньше она встречала его в кругу однополчан с любимыми фронтовыми песнями. В юбилейный год за ее праздничным столом будет много пустых мест, но ветеран уверена: с подарком от СТВ — новым телевизором — она сможет присоединиться к торжествам и почувствовать атмосферу общего праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.