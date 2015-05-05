Белорусский студент из Китая рассказал о жизни в Беларуси

Новости Беларуси. Председатель КНР будет находиться в Беларуси с государственным визитом с 10 по 12 мая. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Китая. Си Цзиньпин посетит Минск по приглашению Президента Александра Лукашенко. В Беларуси живут несколько тысяч китайцев. Вот и герой нашего следующего сюжета, приехав в Беларусь по обмену, задумался о том, чтобы связать свою дальнейшую судьбу с нашей страной.

Чен он же Петр или для своих белорусских друзей просто Петя. Славянским именем гость из Поднебесной обзавелся еще на Родине. Поступая на русскую филологию в Гомельский университет имени Франциска Скорины, надо было выбрать соответствующее предмету имя. Приехав по обмену, он задержался в Синеокой на пять лет. За столь непродолжительный срок гость из Поднебесной успел не только освоиться в Беларуси, но и полюбить культуру страны, ставшей для него вторым домом.

После окончания вуза недавний студент из Гомеля перебрался в Минск. Здесь поступил в аспирантуру и нашел занятия по душе. Чен преподает китайский язык и регулярно дает мастер-классы в институте Конфуция. Ему есть, что рассказать своим белорусским ученикам. Среди часто обсуждаемых тем — кухня этой Восточно-Азиацкой страны. Чен признается, что очень скучает по рисовой лапше и утке по-пекински, но наши супы и драники ему быстро пришлись по вкусу.

Освоив азы кулинарии, герой нашего сюжета взялся за культурное наследие Беларуси. Молодой и любопытный, как он сам себя называет, постучался в двери к «Тутэйшай шляхте». В ансамбле белорусской песни таким необычным артистом заинтересовались сразу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.