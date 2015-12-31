«Простые вопросы»: наиболее яркие гости программы за 2015 год

Добрый вечер, дорогие друзья. Добро пожаловать на программу «Простые вопросы». Считанные часы остаются до наступления нового 2016. В такие минуты обычно мы друг другу и сами себе задаем одновременно простые и сложные вопросы. Но, как правило, одни и те же. В уходящем 2015 простые вопросы я задавал наиболее ярким людям — нашим современникам из мира политики, спорта, культуры и телевидения.

В сегодняшней программе я хочу напомнить наиболее яркие встречи с наиболее интересными людьми. Таким образом мы встретим уходящий 2015 в его самых интересных лицах.