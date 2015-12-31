Прямой эфир

«Простые вопросы»: наиболее яркие гости программы за 2015 год

31 декабря 2015 20:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Добрый вечер, дорогие друзья. Добро пожаловать на программу «Простые вопросы». Считанные часы остаются до наступления нового 2016. В такие минуты обычно мы друг другу и сами себе задаем одновременно простые и сложные вопросы. Но, как правило, одни и те же. В уходящем 2015 простые вопросы я задавал наиболее ярким людям — нашим современникам из мира политики, спорта, культуры и телевидения. 

В сегодняшней программе я хочу напомнить наиболее яркие встречи с наиболее интересными людьми. Таким образом мы встретим уходящий 2015 в его самых интересных лицах. 

# общество # Интервью # Егор Хрусталев

Другие новости рубрики

Все новости
Более 200 млрд рублей Минск направил на социальную поддержку горожан в 2015 году
31 декабря 2015 18:01

Более 200 млрд рублей Минск направил на социальную поддержку горожан в 2015 году

Новогодний салют в Минске: место – площадка у Дворца спорта, начало – в 1.30, продолжительность – 12 минут
31 декабря 2015 17:49

Новогодний салют в Минске: место – площадка у Дворца спорта, начало – в 1.30, продолжительность – 12 минут

Где и как провести новогоднюю ночь в Беларуси: путеводитель по праздничным мероприятиям страны
31 декабря 2015 17:12

Где и как провести новогоднюю ночь в Беларуси: путеводитель по праздничным мероприятиям страны