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Тела четырех погибших в ДТП в Грузии граждан Беларуси доставлены в Минск

17 августа 2026 10:40
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Тела четырех белорусов, погибших в ДТП в Грузии, доставлены в Минск при содействии внешнеполитического ведомства нашей страны и авиакомпании «Белавиа», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тела четырех погибших в ДТП в Грузии граждан Беларуси доставлены в Минск-2

ДТП случилось 12 августа в районе Гурия. Микроавтобус съехал с дороги и упал в овраг, где врезался в дерево. Водитель успел выпрыгнуть во время падения. Всего в салоне находились 19 белорусов. Четыре человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести, в том числе шестеро несовершеннолетних. Водителя микроавтобуса задержали. У мужчины не было соответствующей категории водительских прав для перевозки туристов. Помимо этого он не обеспечил безопасную эксплуатацию транспорта.

# Беларусь-Грузия # ДТП

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