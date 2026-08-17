Беларусь и Иран работают над договором о стратегическом партнерстве. Об этом было заявлено на встрече в Палате Представителей Национального собрания с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики в Беларуси. Алиреза Санеи завершает дипломатическую миссию в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За последние годы удалось значительно увеличить взаимодействие во всех сферах. Иран является одним из ключевых партнеров Беларуси на Ближнем Востоке. По итогам 2025 года взаимный товарооборот составил свыше 120 миллионов долларов. Наиболее динамично развивается сотрудничество в агропромышленном секторе. Речь идет не только о поставках продовольствия, но и о создании совместных производств тяжелых самосвалов, грузовой техники и зерноуборочных комбайнов. Кроме того, Тегеран проявляет интерес к белорусским технологиям в сфере электротранспорта.