Беларусь и Иран работают над договором о стратегическом партнерстве
Беларусь и Иран работают над договором о стратегическом партнерстве. Об этом было заявлено на встрече в Палате Представителей Национального собрания с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики в Беларуси. Алиреза Санеи завершает дипломатическую миссию в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За последние годы удалось значительно увеличить взаимодействие во всех сферах. Иран является одним из ключевых партнеров Беларуси на Ближнем Востоке. По итогам 2025 года взаимный товарооборот составил свыше 120 миллионов долларов. Наиболее динамично развивается сотрудничество в агропромышленном секторе.
Речь идет не только о поставках продовольствия, но и о создании совместных производств тяжелых самосвалов, грузовой техники и зерноуборочных комбайнов. Кроме того, Тегеран проявляет интерес к белорусским технологиям в сфере электротранспорта.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
У нас хорошая история двустороннего сотрудничества, которая определяется лидерами наших государств. Между странами развиваются абсолютно все аспекты сотрудничества – политические, торгово-экономические, гуманитарные. Мы очень много внимания уделяем взаимодействию на международных площадках. Это обусловлено сложной обстановкой, которая сейчас в мире. Развивается также сотрудничество в сфере продовольственной безопасности. Эта тема важна особенно для Ирана.
В ближайших планах – завершение работы над договором о стратегическом партнерстве между странами и подписание Дорожной карты по развитию сотрудничества на 2027-2030 годы. Беларусь и Иран намерены использовать все возможности для взаимной поддержки – как в двустороннем формате, так и на международных площадках.