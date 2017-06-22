Прямой эфир

Технику «Гомсельмаша» представят в компьютерной игре

22 июня 2017 13:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Техника «Гомсельмаша» теперь в игре. Комбайны «Палессе» и другие виды сельскохозяйственных машин представят в популярном компьютерном симуляторе Pure Farming 2018, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, некоторые модели именно в этой новинке для геймеров фигурируют впервые. Таким образом, о них узнают и в странах, не охваченных поставками предприятия.

Надо сказать, что игра «Чистая ферма» – для достаточно узкого круга, однако в предыдущую версию играют во всем мире.

# общество # Компьютерные игры # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новые имена счастливых покупателей 35-го тура игры «Удача в придачу»
22 июня 2017 12:13

Новые имена счастливых покупателей 35-го тура игры «Удача в придачу»

«Запустили кораблики и положили на воду гвоздику»: акция «Звон скорби» прошла на Буйничском поле под Могилевом
22 июня 2017 11:11

«Запустили кораблики и положили на воду гвоздику»: акция «Звон скорби» прошла на Буйничском поле под Могилевом

«Вместо лишения свободы – солидные штрафы»: генпрокурор Беларуси о декриминализации в стране
22 июня 2017 10:52

«Вместо лишения свободы – солидные штрафы»: генпрокурор Беларуси о декриминализации в стране