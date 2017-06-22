«Запустили кораблики и положили на воду гвоздику»: акция «Звон скорби» прошла на Буйничском поле под Могилевом

Новости Беларуси. Трагическую дату в белорусской истории отметили и на Буйничском поле под Могилевом. Здесь прошла патриотическая акция «Звон скорби». На мемориальном комплексе собрались десятки людей – представители общественных организаций, молодежь и, конечно, свидетели военных событий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом месте летом 41-го красноармейцы вместе с могилевскими ополченцами 23 дня сдерживали атаки Вермахта. Именно тогда и именно здесь писатель Контантин Симонов увидел Победу мая 45-го. В память о тех, кто не дожил до нее – цветы и венки легли к Озеру слез, от тех, кто живет и помнит.

Анна Абражеева, студент Могилевского медицинского колледжа:

Запустили кораблики и положили на воду гвоздику для того, чтобы почтить память людей, которые погибли за наше будущее, чтобы их дети, внуки и правнуки могли жить под мирным небом.

В той войне, которая длилась 1418 дней, наша страна потеряла каждого третьего жителя.