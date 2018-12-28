Прямой эфир

«Это место обладает сакральными силами». Рассказываем о Горе Крестов около Копыля

28 декабря 2018 12:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

К Году малой родины был создан проект «Копыльщина туристическая», рассказали в программе «Центральный регион». Валентина Леонидовна, директор краеведческого музея в Копыльском районе, с коллегами разработали 16 маршрутов.

«Это место обладает сакральными силами». Рассказываем о Горе Крестов около Копыля-1

Валентина Шуракова, директор ГУ «Копыльский районный краеведческий музей»:
У нас есть прекрасное место – Харитоновская проща. Это место, которое обладает сакральными силами. Ещё когда-то путешествуя, Ельский, этнограф – писал, что на этом месте стояли тысячи крестов. Это было, может быть, язычество, но люди несли туда кресты по любому поводу: то ли беда, то ли несчастье. Они просили о помощи, они молись там. И гора эта помогала. Гора существовала ещё в начале XIX века.

Если кто-то знает, это аналог Горы Крестов в нашем городе-побратиме – в Ёнишках, в Литве. На сегодня там сохранились три креста, а рядом – могила партизан. То есть люди шли на то место, которое помогало им выжить, выстоять. И сегодня мы это место обновили. Мы сюда приезжаем, приносим маленькие крестики. Мы приезжаем со своими проблемами, своими чаяниями. И старожилы говорят, что это место всегда помогало, только нужно прийти и попросить.

# Достопримечательности Минской области # общество # Валентина Шуракова

Другие новости рубрики

Все новости
«Это увеличит количество счастливых людей в Новый год». Отправьте открытку одиноким
28 декабря 2018 11:37

«Это увеличит количество счастливых людей в Новый год». Отправьте открытку одиноким

Вертолёт МЧС транспортировал 8-тонный фюзеляж самолёта из Минска в Борисовский район
28 декабря 2018 11:29

Вертолёт МЧС транспортировал 8-тонный фюзеляж самолёта из Минска в Борисовский район

«Сравнение Дэвида Боуи и каких-нибудь белорусских певцов». Необычный сайт появится в Беларуси
28 декабря 2018 11:17

«Сравнение Дэвида Боуи и каких-нибудь белорусских певцов». Необычный сайт появится в Беларуси