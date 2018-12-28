Не только книги, но и праздник. Библиобус с Дедом Морозом и Снегурочкой курсирует по деревням Гродненского района

Новости Беларуси. Дед Мороз с баяном, Снегурочка с подарками и целый микроавтобус книг. Библиотека на колесах, которая уже многие годы доставляет литературные грузы жителям Гродненского района, в эти предпраздничные дни стала еще и средством передвижения главных новогодних персонажей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Галина Буро, СТВ: Этот микроавтобус внешне – самый обычный. Но жители деревень узнают его издалека. Они еще не знают, что их любимый библиобус в этот раз привез не только книги, но и настоящий праздник!

Прийти по привычке за литературой и встретиться лицом к лицу с Дедом Морозом. Вот так сюрприз – говорит пенсионерка Светлана Матейчик. Женщина не мыслит свою жизнь без чтения – взяла сразу 10 книг. Считает, что библиотека на колесах незаменима.

Создать атмосферу праздника. Этот тот случай, когда даже седовласые сельчане не прочь поверить в сказку – под старые добрые новогодние песни. И, к удивлению пенсионеров, получить подарки.

Если по легенде транспорт главного зимнего волшебника – сани, то в этом случае – синий микроавтобус. По маршруту библиобуса еще три деревни на самой границе с Польшей. Не сказать, что забыты цивилизацией, но и вниманием не избалованы. Эффектное появление новогодних персонажей здесь главное событие декабря.