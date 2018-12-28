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«Это увеличит количество счастливых людей в Новый год». Отправьте открытку одиноким

28 декабря 2018 11:37
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Спеши творить добро! Победитель 10-го сезона Social Weekend, проект «Весточка», и фонд «Добра» предлагают отправить открытки людям, встречающим этот Новый год в одиночестве. Открытки разлетятся в Дома престарелых, ветеранам и одиноким пенсионерам, в больницы – тем, кто вынужден встречать праздники не дома.

«Это увеличит количество счастливых людей в Новый год». Отправьте открытку одиноким-1

Чтобы отправить доброе послание, нужно перейти на сайт vestochka.by, выбрать один из шести вариантов открытки и тому, кому бы вы хотели адресовать свои пожелания. Каждую такую весточку организаторы планируют отправлять в конверты, куда положат ещё один с марками и попросят в ответ нам послать послание, и рассказать, какое место человек хотел бы увидеть из окна в данный момент. Будь то отчий дом или главная ёлка страны.

«Это увеличит количество счастливых людей в Новый год». Отправьте открытку одиноким-4

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – руководитель проекта «Free mova» – Татьяна Синица и PR-менеджер Республиканского конкурса социальных проектов Social Weekend – Анастасия Писченкова.

Вы сейчас ищете волонтёров, которые будут подписывать эти открытки. Это ещё актуально?

Анастасия Писченкова, PR-менеджер Республиканского конкурса социальных проектов Social Weekend:
Это ещё актуально. Мы будем объявлять в ближайшее время место, где будем подписывать, потому что людей желающих очень много. Люди, которые будут получать, им будет приятно, потому что это, всё-таки, от сердца, от души, нам кажется, что это объединяет перед Новым годом позитивные эмоции людей в хорошем настроении. И мы надеемся, что это увеличит количество счастливых людей в Новый год, а счастливые люди принесут больше хороших людей в 13-ый сезон Social Weekend.

«Это увеличит количество счастливых людей в Новый год». Отправьте открытку одиноким-7

# Социальная помощь # общество # Татьяна Синица # Анастасия Писченкова # Фотофакт # общество

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