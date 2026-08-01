«По техническим причинам». Почему Латвия продолжает держать границу с Беларусью закрытой?
Латвия продолжает держать границу с Беларусью закрытой. Рига накануне полностью прекратила пропуск транспорта через пункт «Григоровщина» (с латвийской стороны – «Патерниеки»), который оставался последним открытым на этом участке границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Официально латвийская сторона объяснила свой шаг техническим сбоем. Однако фактически речь идет о завершении полной изоляции восточных рубежей. Стоит напомнить, что соседний погранпереход «Урбаны» не функционирует с 2023 года. В результате подобных действий сегодня без легальной возможности передвижения остались десятки людей и тонны коммерческих грузов.
В Госпогранкомитете и на Витебской таможне подчеркнули, что движение через пункт пропуска «Григоровщина» было остановлено по инициативе латвийской стороны.
Движение транспорта через пункт пропуска на границе с Латвией до сих пор не восстановлено – ГТК
Сергей Линкевич, начальник Витебской таможни:
Латвийская сторона прекратила пропуск транспортных средств без официального уведомления. От пассажиров из интернета узнаем о том, что есть некая техническая проблема. Обычно всегда погранслужба уведомляет погранслужбу. Именно прекратила пропуск погранслужба, не таможенная, а именно погран. Причем на нейтральной полосе их граждане в первую очередь. Сразу люди не стали, естественно, возвращаться, то есть они ожидали, что все-таки их пропустят.
Информация о закрытии границы поступила не по дипломатическим каналам, а через заявление министра внутренних дел Латвии Яниса Домбравы в социальных сетях. Видимо, Рига считает такой способ информирования приемлемым. Глава ведомства написал, что латвийско-белорусская граница закрыта, цитата, «по техническим причинам», и порекомендовал тем, кто еще не вернулся в Латвию, использовать другие маршруты. Позже представитель Государственной пограничной службы Латвии Кристине Петерсоне заявила, что причины сбоя и сроки его устранения пока неизвестны.
Кристине Петерсоне, представитель Государственной пограничной службы Латвии:
Информируем, что в данный момент на пункте контроля выявлены технические неполадки в работе информационных систем, в результате чего проведение пограничного контроля в настоящий момент невозможно. Пока не ясны причины, а также возможное время устранения проблемы, однако призываем участников дорожного движения сохранять терпение и следить за актуальной информацией на сайте Государственной пограничной службы.
Также выяснилось, что накануне водителям в приграничье раздавали буклеты с призывами покинуть территорию Беларуси. У КПП скопились десятки большегрузов и легковых автомобилей. Теперь людям приходится кардинально менять свои планы, а это лишние сотни километров и дни простоя в очередях на альтернативных направлениях, к тому же в экстремально жаркую погоду. У некоторых водителей-международников скоропортящиеся товары, что чревато убытками для десятков компаний.
С трех утра стою, машину встречную свою встречаю. Граница закрыта. Без ничего, непонятно.
– Хорошо, и сколько вы прождете? А если неделю ждать?
– На другую границу поедем.
Стоим, спим в машине, кушаем в полевых условиях.
У нас там машины остались, соответственно, мы вчера вечером как выехали, не можем зайти, чтобы забрать свои машины. И шансов нет никаких, чтобы заехать обратно.
Люди уже сутками, кто-то уехал, здесь столько скоплений машин было. Мы ровно сутки сидим.
Можно поехать на «Каменный Лог», но девушки, которые оформляют электронную очередь, сказали, там 90 машин. Значит, это тоже почти сутки.
Какой-то сбой системы. Но мое мнение: это просто саботаж, чтобы латыши и латвийцы не ездили к вам лечиться, покупать продукты, навещать родственников.
Создается впечатление, что латвийские власти готовили почву для закрытия границы. Так, 30 июля министр внутренних дел призвал граждан Латвии отказаться от поездок в Беларусь, предупредив, что в условиях якобы «гибридной миграционной войны» безопасное передвижение может быть затруднено.
При этом Беларусь никогда не закрывала границы со своей стороны. Наоборот, государство призывало и призывает западных соседей решать вопросы дипломатическим путем, чтобы рубежи являлись не зоной разделения народов, а дружбы и мирного диалога.