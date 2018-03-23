«К этому будет причастен каждый». Туристический бренд страны выберут в Беларуси

Новости Беларуси. Безвизовый въезд в Беларусь для граждан 80 стран может быть увеличен до 10 дней уже в 2018 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое мнение высказали в Министерстве спорта и туризма. Однако подчеркнули, что торопиться не будут, ведь вопрос связан не только с желанием иностранных туристов, но и с миграционным законодательством и безопасностью.

Работают в ведомстве и над имиджем Беларуси. Так, до конца года рассчитывают выбрать туристический бренд нашей страны.