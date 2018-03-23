Хороший коллектив и хорошее руководство – залог успеха. Работники ЖКХ – о своей работе

Получив заявку от диспетчера, Владимир Позняк берёт нужные ключи, расписывается в журнале и спешит на помощь тем, у кого случилась беда. Уже десять лет он работает в столичном ЖЭС № 114 и знает Фрунзенский район как свои пять пальцев.

Владимир Позняк, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений:

Сюда пришел в ЖЭС, сантехники нужны были – устроился, вроде как понравилось. И до дома недалеко, в принципе. В общей сложности по своей специальности проработал лет шестнадцать. Провал грунта, поломка канализационной системы, техническое обслуживание и обход своего участка – со всеми этими задачами Владимир Леонидович справляется легко и быстро.

Владимир Позняк:

У каждого хаус-мастера в своём подчинении, например, у меня 4 дома. Если дом стоит по графику, у нас есть карты обходов и с подвала до технического этажа производятся обходы дома.

Вот так подниматься и спускаться приходится по несколько десятков раз в день. В поисках неполадок рабочий трудится то под самой крышей, то в подвале. Золотые руки мастера знают все жильцы по улице Шаранговича. Владимир Позняк:

Мелкие недостатки устраняются практически сразу, а что уже посерьёзнее, естественно, вывешиваются ленточки. В зависимости от объёма работы, выставляется на тендеры, закупаются материалы. Сами тоже участвуем в тендерах, если выигрываем, сами тоже устраняем.

А в это же время, в соседнем, Московском районе города спешит на тепловую станцию еще один умелец – Владимир Авдей. Мастер редко сидит на месте. Работа слесаря по ремонту тепловых сетей требует постоянного движения. С утра ликвидировал аварию, а через час уже нужно осмотреть станцию. И, конечно, каждый рабочий день традиционно начинается с планерки. Владимир Авдей, слесарь по обслуживанию тепловых сетей:

Мы приезжаем в 8 часов, получаем задание, расписываемся за меры безопасности, получаем инструкции и указания руководства. Приезжаем на место и выполняем ряд мероприятий по устранению или повреждению данного объекта. Стараемся давать бесперебойную работу горячего водоснабжения и отопления населению. Бесперебойно трудится и сам Владимир Владимирович. Двадцать семь лет назад он пришел учеником, а сейчас – слесарь высшего разряда. Как и подобает профессионалу – Владимир Авдей – человек скромный. Только благодаря его коллегам мы узнали, что сегодня он в числе лучших работников системы ЖКХ и будет удостоен благодарности за свой плодотворный труд.

Владимир Авдей:

Эта награда не только для меня, но и для коллектива, в котором я работаю. Спасибо за оказанную честь! Наши герои считают, что хороший коллектив и хорошее руководство – залог успеха. Поэтому у них никогда даже мыслей не было, чтобы сменить работу. А предстоящий профессиональный праздник еще один повод сказать теплые слова в адрес коллег. Владимир Позняк:

Во-первых, своему коллективу, у нас команда сильная, ребята хорошие работают. Хотелось бы пожелать крепкого здоровья, чтобы зарплата была достойная. Побольше, конечно, от населения благодарности. Владимир Авдей:

Я своим коллегам хочу пожелать: самое главное здоровья, успехов в труде, дабрабыта в семье.