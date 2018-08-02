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Течёт крыша и стены в трещинах. Дом на улице Янки Мавра не может дождаться окончания капремонта

02 августа 2018 19:05
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Новости Беларуси. Протекающая крыша, трещины в стенах и неисправная канализация: дом на улице Янки Мавра не может дождаться окончания капитального ремонта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Течёт крыша и стены в трещинах. Дом на улице Янки Мавра не может дождаться окончания капремонта-1

С большими планами строители пришли сюда ещё в далёком 2011. Тогда подрядчик обещал утеплить стены и сделать капитальный ремонт в подъездах. Работы на Янки Мавра, 29 возобновились только в мае 2018 года, но жители уверяют, что строители здесь появляются не чаще одного раза в неделю. Есть вопросы и качеству надстройки мансарды.

Течёт крыша и стены в трещинах. Дом на улице Янки Мавра не может дождаться окончания капремонта-4

Дмитрий Ревтович, житель дома:
Наблюдая за тем, как проходит строительство мансард в соседних домах, мы пришли к мнению, что мы не хотим этого. Мы не знаем, была ли экспертиза нашего дома и хотим получить заключение обследования.

# Проблемы ЖКХ # общество # Дмитрий Ревтович # Фотофакт

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