Течёт крыша и стены в трещинах. Дом на улице Янки Мавра не может дождаться окончания капремонта

Новости Беларуси. Протекающая крыша, трещины в стенах и неисправная канализация: дом на улице Янки Мавра не может дождаться окончания капитального ремонта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С большими планами строители пришли сюда ещё в далёком 2011. Тогда подрядчик обещал утеплить стены и сделать капитальный ремонт в подъездах. Работы на Янки Мавра, 29 возобновились только в мае 2018 года, но жители уверяют, что строители здесь появляются не чаще одного раза в неделю. Есть вопросы и качеству надстройки мансарды.