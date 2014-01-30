Театральная школа № 136 в Минске: здесь начинается путь на мировую сцену

Школа №136 г. Минска — уникальное заведение с театральным уклоном.

Елена Малашкевич, директор ГУО «СШ №136 г. Минска»:

Театр существует очень давно.

20 лет мы реализуем театральное направление.

5 раз театральный коллектив получал звание образцового — в 1998 году был первый раз.

В 2012 — наш театральный коллектив признан лучшим в Республике Беларусь. Мы этим очень гордимся.

Школа в первую очередь принимает всех желающих получить гуманитарное образование. А для творческих ребят, которые хотят получить азы актерского мастерства, созданы профильные классы. И, начиная с первого сентября, маленькие первоклассники уже участвуют в музыкально-театральных играх, обучаются вокалу и танцам.

Владимир Гарбузов, учитель танца:

Программа у них разнообразная: полностью от народных до современных, классических и бальных танцев.

В первом классе мы изучаем развивающую хореографию: Буратино, снежинки, фонарики. Со второго класса мы изучаем вальс, изучаем ча-ча-ча, джайф, другие бальные танцы.

На театральные подмостки ребята выходят в старших классах. В школе оборудован школьный театр — гордость учителей. Под студию были отданы два обычных кабинета, в ней есть настоящая театральная сцена и профессиональные световое и звуковое оборудование.

Вадим Азаров, руководитель театральной студии:

Довольно сложно сейчас привлечь ребят вообще к художественной литературе, к чтению материала какого-то. Их нужно завлечь. Одними тренингами по сценической речи особенно их не привлечешь, поэтому приходится самому разыскивать материал такой, который будет для них интересен. Это военная тематика, философская, любовная лирика, драматические вещи.

Подростки работают со сложным, социально значимым материалом.

Вадим Азаров:

У нас были такие вещи: детский дом-интернат про девочек, поскольку пьесы приходиться писать или, так скажем, готовить под тех актеров, которых имеешь. Были такие темы, как детская онкология, был спектакль Сталинские репрессии, богоборчество, гонение на церковь и на священнослужителей. Спектакль был шикарный, эмоционально очень сильный, подвижный. К нам приезжало много людей из разных территорий Беларуси. Например, когда Вербное воскресенье и из Брестской области священник привез свой приход весь.

Есть и различные благотворительные мероприятия: выезды в Республиканский центр реабилитации детей-инвалидов. Новогодние сказки возим туда, различные концерты. Сотрудничаем с онкологическим центром в Боровлянах, детским домом-интернатом.

Многие выпускники школы № 136 поступают в театральные ВУЗы, сообщили в программе «Утро» на СТВ.

Елена Малашкевич:

У нас действительно есть актеры, которые работают и в белорусских театрах, и в России, и в Минском театре.

Естественно, есть, конечно, результаты.