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«Те, кто сдавал бюджетные квартиры в расчёте на студентов, проиграли». Кто сейчас чаще арендует жильё в Минске

12 декабря 2018 16:30
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О тенденциях на рынке недвижимости рассказали в программе «Минск и минчане».

Раньше это был человек 30+, который приобретал свою первую квартиру. Кто сейчас покупает недвижимость в Минске

Артём Сахаревич, аналитик рынка недвижимости:
Сейчас идёт малочисленное поколение девяностых, они не в состоянии прокормить рынок аренды квартир, и вот те, кто раньше сдавал бюджетные квартиры в расчёте на студентов, эти арендодатели, конечно, проиграли в последние годы. Те же, кто ориентируется на молодые семьи, на пары, на старшую аудиторию, они в выигрыше. Я думаю, что этот сегмент также будет расти.

Сегодня средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры – 500 рублей, двухкомнатной и трёхкомнатной квартир – 640 и 800.

Сколько стоит квартира в Минске?

# Недвижимость в Минске # общество # Артем Сахаревич

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