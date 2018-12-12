Раньше это был человек 30+, который приобретал свою первую квартиру. Кто сейчас покупает недвижимость в Минске

Аналитики уже успели назвать уходящий 2018 год одним из самых ярких и насыщенных в строительной сфере, сообщили в программе «Минск и минчане». Завершились работы по возведению крупнейших магистралей столицы, заметно улучшилась инфраструктура города.

Сколько стоит квартира в Минске?

Изменения коснулись и рынка недвижимости. В связи с падением ставки рефинансирования, кредиты стали доступнее, а потому жилищный вопрос тоже стало решать куда проще. В первой половине года Национальное кадастровое агентство зафиксировало рекорд за всю историю наблюдений – 7 498 сделок.

Что влияет на цену квартиры? Выбираем бюджетное жилье в Минске