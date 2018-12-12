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«Белавиа» и Wargaming представили «танколёт» с изображённым на борту зубром

12 декабря 2018 14:31
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Новости Беларуси. Премьера в небе. Новый «танколёт» с символом Беларуси – зубром – 12 декабря приземлился в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В аэропорту воздушное судно встречали десятки журналистов.

Это уже второй экземпляр удачного совместного проекта компаний «Белавиа» и Wargaming. Самолет традиционно выкрашен в черный цвет. Это редкость в авиации: всего в мире насчитывается таких четыре.

«Белавиа» и Wargaming представили «танколёт» с изображённым на борту зубром-1

«Белавиа» и Wargaming представили «танколёт» с изображённым на борту зубром-3

«Белавиа» и Wargaming представили «танколёт» с изображённым на борту зубром-5

«Белавиа» и Wargaming представили «танколёт» с изображённым на борту зубром-7

Скреативили авторы и внутри салона лайнера: создали интерьер с погружением пассажиров в легендарную онлайн-игру.

«Белавиа» и Wargaming представили «танколёт» с изображённым на борту зубром-10

Анна Бабицкая, арт-директор проекта:
У нас было решение о типографике размашистой, как на технике пишут: отважный, смелый – такие были названия. Мы хотели дать имя новому «танколёту». К «танколёту» мы пришли уже позже. Было решение об игровых элементах, как пиксельные танки. Что в итоге получилось – это компиляция лучших элементов из всех идей.

«Белавиа» и Wargaming представили «танколёт» с изображённым на борту зубром-13

Анатолий Гусаров, генеральный директор авиакомпании «Белавиа»:
Самолет будет летать много, будет летать часто. Зайдя в самолет, можно убедиться, что это будет необычное, очень оригинальное оформление, и путешествие будет очень увлекательным на этом самолете.

Мы планируем, что сегодня первый рейс на этом самолете по расписанию полетит в Баку. Завтра он уже будет выполнять рейсы в Брюссель и Москву. И будет дальше активно летать по всем направлениям маршрутной сети «Белавиа».

«Белавиа» и Wargaming представили «танколёт» с изображённым на борту зубром-16

«Белавиа» и Wargaming представили «танколёт» с изображённым на борту зубром-18

«Белавиа» и Wargaming представили «танколёт» с изображённым на борту зубром-20

Добавим, что предшественник нового танколёта останется в авиации. За два с половиной года он совершил почти 2,5 тысячи рейсов и облетел 56 стран.

«Белавиа» и Wargaming представили «танколёт» с изображённым на борту зубром-23

«Белавиа» и Wargaming представили «танколёт» с изображённым на борту зубром-25

«Белавиа» и Wargaming представили «танколёт» с изображённым на борту зубром-27

«Белавиа» и Wargaming представили «танколёт» с изображённым на борту зубром-29

# Самолет # общество # Анатолий Гусаров # Анна Бабицкая # Фотофакт

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