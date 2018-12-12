«Белавиа» и Wargaming представили «танколёт» с изображённым на борту зубром

Новости Беларуси. Премьера в небе. Новый «танколёт» с символом Беларуси – зубром – 12 декабря приземлился в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В аэропорту воздушное судно встречали десятки журналистов. Это уже второй экземпляр удачного совместного проекта компаний «Белавиа» и Wargaming. Самолет традиционно выкрашен в черный цвет. Это редкость в авиации: всего в мире насчитывается таких четыре.

Скреативили авторы и внутри салона лайнера: создали интерьер с погружением пассажиров в легендарную онлайн-игру.

Анна Бабицкая, арт-директор проекта:

У нас было решение о типографике размашистой, как на технике пишут: отважный, смелый – такие были названия. Мы хотели дать имя новому «танколёту». К «танколёту» мы пришли уже позже. Было решение об игровых элементах, как пиксельные танки. Что в итоге получилось – это компиляция лучших элементов из всех идей.

Анатолий Гусаров, генеральный директор авиакомпании «Белавиа»:

Самолет будет летать много, будет летать часто. Зайдя в самолет, можно убедиться, что это будет необычное, очень оригинальное оформление, и путешествие будет очень увлекательным на этом самолете. Мы планируем, что сегодня первый рейс на этом самолете по расписанию полетит в Баку. Завтра он уже будет выполнять рейсы в Брюссель и Москву. И будет дальше активно летать по всем направлениям маршрутной сети «Белавиа».