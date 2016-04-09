Рекорды откладываются минимум на 9 месяцев: когда спорт материнству не помеха

Не в деньгах счастье, – гласит народная мудрость. И даже не в их количестве, как замечают местные острословы. «Счастье рядом. И оно улыбается», – иногда говорят о детях. Приятная новость недели, о которой мы вспомнили мимоходом в начале программы: трехкратная олимпийская чемпионка и любимица публики Дарья Домрачева объявила, что ждет ребенка. Что важней: герой Беларуси или мать-героиня? Вместе с именитыми спортсменками ответ на этот вопрос искала Анастасия Бенедисюк.

Олимпийская богиня, королева биатлона, ракета, наша золотая Даша и первая женщина Герой Беларуси. С трибун стадионов и у экрана телевизоров мы привыкли следить за ее стартами спортивными, задерживать дыхание на подъезде примы к огневому рубежу, кричать «ложись!» что есть мочи, выдыхать и с упоением смотреть уже, как секунда за секундой она оставляет за своей спиной звезд мирового биатлона.

Но Даше скоро 30. Как говорится, самое время, а тут еще и любовная история не одного года с самим Бьердаленым. И вот, королева и король ждут наследника.

Уле Эйнар Бьердален, двадцатикратный чемпион мира по биатлону, восьмикратный олимпийский чемпион, шестикратный обладатель Кубка мира:

Мы станем родителями и счастливы от этого.

Успешные и титулованные мамочки. Наталья Цилинская спортивную карьеру завершила вот как пять лет. Многократная чемпионка мира, медалистка Афин и совсем уж многократная победительница этапов Кубка мира. Сегодня она, если хотите, многократная мама. Маша, Аня, Катя и маленький Миша – это все ее награды.

Наталья Цилинская, бронзовый призер Олимпийских игр, восьмикратная чемпионка мира по велоспорту:

Сначала снижаешь тренировки, потом вообще прекращаешь тренироваться, потом какой-то период времени нужно на восстановление. Родилась Маша, потом вернулась в спорт, потом карьера сложилась, вроде. Потом – банда.

Из спорта профессионального ушла, но спорт не оставила. В семье Цилинская и тренер, и рефери.

Людмила Волчек, трехкратная чемпионка Паралимпийских игр:

Всем кричит, что мая мама чемпионка.

Гребля и лыжные гонки – это ее конек. По три «золота», «серебра» и «бронзы» сразу на четырех Паралимпийских. Путевку в Лондон в 2012 году Людмила Волчек завоевала уже в интересном положении.

Людмила Волчек, трехкратная чемпионка Паралимпийских игр:

На Олимпиаду я поехала, когда Настеньке уже было шесть месяцев. После кесарево сечения, сложных родов, я уже на вторую неделю поехала на тренировку.

Впрочем, не всегда личная жизнь помогает заработать очки в спорте. Чего только стоят отношения еще одной белорусской любимицы – теннисистки Азаренко – и певца Редфу. Они встречались без малого два года, однако ни свадьбы, ни наследников. Период, когда расстались, стал самым ужасным в карьере Виктории. Однако время лечит. И вот она, Виктория, уже лучшая теннисистка в мире прошлого месяца, она вернулась в топ-5.

Динара Алимбекова, победитель чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров:

В этом сезоне мне очень мало времени было, проведенного с моим молодым человеком. Мы должны понимать друг друга, что все-таки спорт пока на первом месте.

Динара Алимбекова в биатлоне золотая юниорка. О себе громко заявила в «Раубичах» в эстафете. Четыре года назад на сборах познакомилась тоже с биатлонистом-юниором. Спорт пару объединил, но приоритеты распределили на старте.

Динара Алимбекова, победитель чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров:

Нужно сначала закончить университет и потом уже думать не только о тренировках, а можно еще задуматься о семье.

О своей маме Эдуард снял уже целый видео-дневник. Еще бы, мама у него – первая в Беларуси чемпионка мира по муай-тай среди женщин. В первый декретный отпуск Мария уходила будучи двукратной чемпионкой мира по тайскому боксу и имея «серебро» по кикбоксингу на чемпионате мира.

Мария Белуш, чемпионка мира по муай тай среди женщин:

Когда родила, думала, что не вернусь. Но так получилось, что смогла только восемь месяцев побыть без спорта, потом начала снить. Потом любимый тренер позвонил. И все, и опять душа заиграла, захотелось.

Сегодня спортсменка многодетная мама. И все еще в спорте.

В нокаут соперника Мария может отправить уже на четвертой секунде (опыт есть), меж тем болельщиков мирового биатлона в нокаут на неделе отправила новость: Домрачева пропустит сезон. Правда, Даша обещает вернуться и просит не спекулировать на этой теме.

А что здесь комментировать, если какое-то время тому, задолго до бабочек в животе, она сказала.

Дарья Домрачева, трехкратная чемпионка Олимпийских игр 2014 года, Герой Беларуси:

Олимпийские медали, наверное, приносят такую радость в момент их завоевания, а всю оставшуюся жизнь ты не будешь им так радоваться, как своим детям.