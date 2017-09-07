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Танки, фонтаны, забеги: 5 мероприятий ко Дню города Минска

07 сентября 2017 13:40
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Новости Беларуси. Минск готовится отметить свой юбилей. Городу исполняется 950 лет. 

Праздник столицы будут отмечать с размахом. С 7 по 10 сентября в разных частях города пройдет много мероприятий, посвященных празднику. Среди них ярмарки, шоу, концерты и спортивные соревнования. 

Основные мероприятия пройдут в выходные 9-10 сентября. 

Больше информации о Дне города Минска в 2017 году – здесь

Мы выбрали пять самых интересных событий в городе, которые советуем вам посетить. 

Что: Музыкальный проект «Шоу поющих фонтанов» 
Где: музейно-парковый комплекс «Победа» 
Когда: 8 сентября в 21:00 

Международный музыкальный проект, который показывает зрителю сочетание воды, лазерного шоу и музыки. Кроме самого шоу, запланировано выступление мастеров искусств и симфонического оркестра. Вход свободный. 

Танки, фонтаны, забеги: 5 мероприятий ко Дню города Минска-1



Что: Международный фестиваль исторической реконструкции «Мiнск старажытны» 
Где: перекресток пр. Победителей и пр. Машерова (зеленая зона) 
Когда: 9-10 сентября в 11:30 

Два дня можно будет наблюдать за историческими реконструкциями в этой части города. Во время фестиваля профессионалы исторической реконструкции восстановят события из истории Минска, начиная с 13 века. Приходите, чтобы увидеть, чем жил город на протяжении последних семиста лет. 

Танки, фонтаны, забеги: 5 мероприятий ко Дню города Минска-3



Что: Музыкально-пиротехническое фейерверк-шоу 
Где: площадка в районе Дворца спорта 
Когда: 9 сентября в 23:00 

Салют украсит город в день основных мероприятий, посвященных празднику – здесь подробнее

Танки, фонтаны, забеги: 5 мероприятий ко Дню города Минска-5



Что: Минский полумарафон 
Где: площадка в районе Дворца спорта 
Когда: 10 сентября в 10:00 

В 10 утра стартует традиционный полумарафон, в котором примут участие несколько десятков тысяч человек. Они пробегут по центру города, который будет перекрыт во время забега. Олимпийский чемпион в гребле на каноэ Александр Богданович и чемпионка Европы по художественной гимнастике Ксения Санкович рассказали о своей подготовке к полумарафону. 

«Надеюсь, что свою дистанцию пробегу»: участники о Минском полумарафоне – здесь подробнее

Танки, фонтаны, забеги: 5 мероприятий ко Дню города Минска-8

Что: «День танкиста» 
Где: музейно-парковый комплекс «Победа» 
Когда: 10 сентября в 14:00 

На этом мероприятии минчан ждет масштабная развлекательная программа – на главной сцене выступят группа 5’NIZZA, рокер Найк Борзов, «Ундервуд», «Без Билета» и другие исполнители. Гостей фестиваля ждет выставка военной техники, игровые компьютерные зоны, полевая кухня, детская и спортивная площадки.

# общество # Фотофакт # День города в Минске-2017

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