Танки, фонтаны, забеги: 5 мероприятий ко Дню города Минска
Новости Беларуси. Минск готовится отметить свой юбилей. Городу исполняется 950 лет.
Праздник столицы будут отмечать с размахом. С 7 по 10 сентября в разных частях города пройдет много мероприятий, посвященных празднику. Среди них ярмарки, шоу, концерты и спортивные соревнования.
Основные мероприятия пройдут в выходные 9-10 сентября.
Больше информации о Дне города Минска в 2017 году – здесь.
Мы выбрали пять самых интересных событий в городе, которые советуем вам посетить.
Что: Музыкальный проект «Шоу поющих фонтанов»
Где: музейно-парковый комплекс «Победа»
Когда: 8 сентября в 21:00
Международный музыкальный проект, который показывает зрителю сочетание воды, лазерного шоу и музыки. Кроме самого шоу, запланировано выступление мастеров искусств и симфонического оркестра. Вход свободный.
Что: Международный фестиваль исторической реконструкции «Мiнск старажытны»
Где: перекресток пр. Победителей и пр. Машерова (зеленая зона)
Когда: 9-10 сентября в 11:30
Два дня можно будет наблюдать за историческими реконструкциями в этой части города. Во время фестиваля профессионалы исторической реконструкции восстановят события из истории Минска, начиная с 13 века. Приходите, чтобы увидеть, чем жил город на протяжении последних семиста лет.
Что: Музыкально-пиротехническое фейерверк-шоу
Где: площадка в районе Дворца спорта
Когда: 9 сентября в 23:00
Салют украсит город в день основных мероприятий, посвященных празднику – здесь подробнее.
Что: Минский полумарафон
Где: площадка в районе Дворца спорта
Когда: 10 сентября в 10:00
В 10 утра стартует традиционный полумарафон, в котором примут участие несколько десятков тысяч человек. Они пробегут по центру города, который будет перекрыт во время забега. Олимпийский чемпион в гребле на каноэ Александр Богданович и чемпионка Европы по художественной гимнастике Ксения Санкович рассказали о своей подготовке к полумарафону.
«Надеюсь, что свою дистанцию пробегу»: участники о Минском полумарафоне – здесь подробнее.
Что: «День танкиста»
Где: музейно-парковый комплекс «Победа»
Когда: 10 сентября в 14:00
На этом мероприятии минчан ждет масштабная развлекательная программа – на главной сцене выступят группа 5’NIZZA, рокер Найк Борзов, «Ундервуд», «Без Билета» и другие исполнители. Гостей фестиваля ждет выставка военной техники, игровые компьютерные зоны, полевая кухня, детская и спортивная площадки.