Танки, фонтаны, забеги: 5 мероприятий ко Дню города Минска

Новости Беларуси. Минск готовится отметить свой юбилей. Городу исполняется 950 лет.

Праздник столицы будут отмечать с размахом. С 7 по 10 сентября в разных частях города пройдет много мероприятий, посвященных празднику. Среди них ярмарки, шоу, концерты и спортивные соревнования.

Основные мероприятия пройдут в выходные 9-10 сентября.

Больше информации о Дне города Минска в 2017 году – здесь.

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Что: Музыкальный проект «Шоу поющих фонтанов»

Где: музейно-парковый комплекс «Победа»

Когда: 8 сентября в 21:00



Международный музыкальный проект, который показывает зрителю сочетание воды, лазерного шоу и музыки. Кроме самого шоу, запланировано выступление мастеров искусств и симфонического оркестра. Вход свободный.