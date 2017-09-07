Салют на День города в Минске: где и во сколько?

Новости Беларуси. В нынешнем году Минску исполняется 950 лет. Юбилей города отмечать будут с 7 по 10 сентября.

Минчан ждут ярмарки, исторические реконструкции, спортивные соревнования.

Основным днем празднования станет суббота – 9 сентября. С утра и до самого вечера в центре города пройдут гуляния. Завершит этот праздничный день салют.

9 сентября в 23.00 минчан и гостей города ждет музыкально-пиротехническое фейерверк-шоу. Место проведения – площадка в районе Дворца спорта.