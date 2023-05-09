Танк Т-34 и легендарная «Катюша». С помощью какой техники советские солдаты одержали победу в ВОВ?

К долгожданной победе в Великой Отечественной войне Советский Союз привели невероятное мужество и смелость бойцов. Но ни одно сражение невозможно выиграть без оружия. Благодаря силе инженерной мысли советских ученых и конструкторов арсенал техники и вооружения у Красной армии был впечатляющим. С помощью него войска могли не только отразить наступление противника, но и нанести весомый контрудар.

Владимир Бородин, ветеран Великой Отечественной войны:

Все оружие советской армии, которое участвовало в боях, совершенствовалось. Некоторые виды появились новые. Одним из символов военного времени стала реактивная установка «Катюша». Ее залп вызывал страх и панику во вражеских войсках. Из-за звука, издаваемого оперением ракет, солдаты Третьего рейха дали этой установке прозвище «орган Сталина».

Андрей Трусов, начальник экскурсионного отдела мемориального комплекса «Линия Сталина»:

Когда сама установка стреляет, у немцев в машинах играет похоронный марш органный, поэтому немцы ее и прозвали «органом Сталина». Современное поколение детей в Германии знает, что такое «сталинский орган», а «Катюшу» слабо знают. Немецкий аналог – шестиствольные минометы – во многом уступали нашей «Катюше». Быстрота и мощь – ее преимущества. В отличии от вражеской техники, советская установка была мобильной. Все 16 снарядов могли быть выпущены за 8-10 секунд. Темп стрельбы зависел от скорости, с которой командир или наводчик вращал рукоятку.

Андрей Трусов:

Задача расчета, кто здесь принял движение, – установить домкрат, чтобы машина не перевернулась во время стрельбы, а также начать поднимать установку при помощи механизмов горизонтального наведения, вертикального. Поднимая по вертикали, мы увеличиваем дальность полетов реактивных снарядов. А сами снаряды заряжаются с задней части. Это 2-3 человека должны поднимать снаряд, потому что вес каждого снаряда – 67 килограмм в среднем. Механизм отжимается. Соответственно, мы можем спокойно зарядить снаряд, ставится на место, а потом блокируется. Но к победе нас привели не только мощные машины. Большинство советских солдат вооружались винтовками Мосина. Они были надежными, точными и простыми в обращении. Такие качества делали это оружие идеальным для использования в условиях жестоких боевых действий, которые происходили на фронтах Великой Отечественной войны. К тому же для своего времени «мосинки» имели хорошие баллистические качества.

Андрей Трусов:

Эта винтовка встретила начало ВОВ и прошла вплоть до победы, находилась на вооружении сначала Красной армии, после ВОВ уже в советской армии до начала 1960-х годов. Это оружие очень эффективное. Его можно использовать и в городских боях, и в поле, и в лесах. То есть эта винтовка находилась на вооружении у тех же снайперов. Победить удалось и благодаря оружию партизан. Его конструировали не на заводах, а на полях битвы из уцелевших и найденных частей. В годы войны даже создавались специальные группы для сбора оружия на местах сражений.

Галина Скоринко ведущий научный сотрудник Музея истории Великой Отечественной войны:

Это оружие приводили в отряд, где люди в довоенное время были связаны с техникой. Они начинали с того, что ремонтировали оружие, причем это было независимо друг от друга во всех партизанских отрядах. Ремонтировали оружие, что-то добавляли. Им, оружейникам, несли все: оружие, инструменты, разбитое оружие. Спрашивали, что еще надо. Только так – сделай оружие. Самодельная партизанская пушка. Это орудие сняли с подбитого танка. Полевые оружейники нашли ему применение, поставив на колеса сеялки. В таком виде пушка участвовала в боевых операциях. И надо сказать успешно: в апреле 1944-го из нее был подбит вражеский эшелон.

Василий Пчельников заведующий сектора реставрации Музея истории Великой Отечественной войны:

Был неисправен замок, поэтому стрелять, как из обычной пушки, плюс специальных приспособлений не было, было все это снято во время оставления экипажем танка. Поэтому они приспособили устройство, которое позволяло производить выстрел от удара по нему молотком. Прицеливались они через ствол приблизительно из-за отсутствия специальных приспособлений.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Т-34 – легендарный танк ВОВ. За годы войны было выпущено свыше 55 тысяч образцов различной модификации. В начале 1940-х ему не было равных. Скорость, прочность и мощь этого танка ужасали противников. Т-34 обладал превосходной броней, которая была спаяна между пластинами, что делало его почти непробиваемым. На начальном этапе войны 34-ка значительно опережала немецкие машины благодаря минимальной массе. А наклонная броня стала основной проблемой для противника: пробить ее возможно было только под определенном углом, иначе снаряды просто отскакивали рикошетом.

Андрей Трусов:

Дальнобойное орудие, 76 миллиметров – это противотанковый калибр, который уничтожал немецкие танки, выводил их из строя вместе с экипажами. Танк Т-34 прошел всю ВОВ, видоизменялся, модернизировался. Уже к концу войны оружие стало более длинным, мощным – 85 миллиметров.