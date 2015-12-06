Танец – способ общения, который прошел через тысячелетия и не утратил своего магического и полезного свойства

В далекой древности, когда человек еще не умел говорить, одним из способов общения с окружающим миром был танец. И, пройдя сквозь тысячелетия, он до сих пор остается одним из самых эффективных способов поддержания гармонии разума и тела.

Владимир Потураев, преподаватель студии танца:

Танцы – это один из самых позитивных способов поддерживать себя в форме, так как на танцевальных занятиях можно уставать очень сильно, можно прокачивать все мышцы.

В мире современной хореографии существует большой выбор стилей. И всегда можно выбрать тот, который подойдет именно вашему темпераменту.

Вера Купрейчик, преподаватель студии танца:

Стиль «вог» появился очень давно. Многие думают ошибочно, что это новый стиль. Он просто новый для нашей страны, но появился он в 70-е годы в Америке. На самом деле в «воге» есть различные подстили, которые могут помочь раскрыть человека в зависимости от его предпочтений, возможностей физических. Взрослым людям, которые любят красиво одеваться, позировать перед зеркалом, это очень подойдет. Тем, кто хочет научиться красиво ходить на каблуках, держать себя, держать ровно спину.

У меня есть люди, которые приходят, например, после травмы, или танцоры, у которых что-то было с коленом. Им хочется танцевать, но они не могут заниматься, давать нагрузки. Поэтому для них есть перфоманс руками. Например, они показывают, как летит птичка, забрали, покрутили, закрыли лицо, открыли, открыли зеркало, сделали себе макияж и так далее. То есть это история руками плюс различные техники рук.

Одним из самых эмоциональных, манерных и эпатажных направлений является «джаз-фанк». Постановки в этом стиле можно увидеть в клипах Бейонсы и Леди Гаги, Мадонны и Бритни Спирс, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Ника Жарикова, преподаватель студии танца:

Стиль очень разнообразный за счет того, что он соединяет в себе множество различных техник. Потому как этот стиль – это микст движений из разных культур, из других стилей. Полезен, в принципе, для тех, кто ведет сидячий образ жизни, потому как в данном танце вы задействуете, наверное, все части вашего тела (и руки, и ноги, и пресс), и все пригодится. И каждый раз можно примерять на себя различные образы в зависимости от характера песни. Это интересно, это эксперимент, людям это нравится. «Джаз-фанк» в особенности поможет вам поддерживать себя и в форме, и в хорошем настроении, и вообще избавиться от всякого негатива.

Полезным завершением вашей танцевальной тренировки станет особый комплекс упражнений под названием стретчинг.

Виктория Юркова, преподаватель студии танца:

Что такое стретчинг? От английского слова «stretching» (растяжка, растягиваться). Люди приходят на стретчинг по разным причинам. Кто-то, например, занимается танцами, приходит поддержать себя, потому что всегда здорово удивить в танце шпагатом, закинуть ногу за ухо или показать еще что-то. Например, это также могут быть люди, которые получили травмы в прошлом и им запретили фитнес, какие-то силовые нагрузки. На стретчинге все происходит пластично, спокойненько.

Замечено, что люди, которые занимаются танцами, отличаются целеустремленностью и крепким здоровьем. И не секрет, что именно танец помогает выплеснуть эмоции и на несколько часов забыть о любых невзгодах.