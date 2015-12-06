Реклама в почтовых ящиках: если ли от нее польза и как бороться с «мусором» в подъездах

Новости Беларуси. На неделе с подачи Министерства торговли разгорелась дискуссия, что же делать с рекламой в почтовых ящиках, а заодно с листовками в дверных ручках, на лобовом стекле автомобилей и прочих местах, где навязчивые объявления чаще раздражают, нежели являются двигателем торговли.

Окна двери, потолки, доставка пиццы, парикмахер и, конечно же, скидки во всех ближайших магазинах. Все это и многое другое в одном почтовом ящике. Бумажный спам. Есть ли польза? Какой вред? И как с ним бороться?

Жилая застройка столицы. Первая половина дня. Уборка закончилась еще не на всей территории района, но в вычищенных с утра подъездах под ногами уже тот самый спам.

Рядом урны, но это не помогает. Кто-то, конечно, выбрасывает в них, кто-то несет домой, а кто-то роняет под ноги.

Местная жительница:

Чтобы не сорить, только поэтому забираю. Она мне не нужна. И чтобы не клеили у нас, потому что очень жалко, когда человек убирает, а сразу все заклеивают.

Выяснять, кто больше теряет на пол рекламные буклеты из огромной пачки спама (сами жильцы или распространители), смысла нет. Вопрос риторический. И так, и так бывает. Зато есть вопрос, требующий ответа, – кто и как часто все это должен убирать. А, главное, кто за это будет платить?

Дмитрий Говорень, директор ГП «ЖЭУ-130» Фрунзенского района Минска:

Отслоение штукатурного слоя, покраска входных групп. Мы несем дополнительные затраты. Вместо того, чтобы проводить косметическую уборку, приходится проводить и капитальный ремонт за счет средств не только местного бюджета, но и за счет средств населения.

За счет средств бюджета и населения. Вам все еще кажется такая реклама бесплатной? А вот уже явный факт вандализма. Как говорит директор местного ЖЭУ, проблема очевидна. Но как с ней бороться? Если с фактом вандализма, это уже к правоохранительным органам, то как насчет бумажного спама?

Дмитрий Говорень, директор ГП «ЖЭУ-130» Фрунзенского района Минска:

Стеллажи предназначены для размещения информации для населения. О правилах пользования жилыми помещениями, содержании домашних животных и прочая информация. Но, увы, рекламная листовка.

Затраты на такую рекламу тоже минимальные. Это не билборд посреди города, за который нужно заплатить. Пришел – наклеил. Продержится до тех пор, пока коммунальщики не оторвут.

Не слышали о «Законе Республики Беларусь о рекламе» большинство бизнесменов, предпринимателей и уж тем более распространителей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Прямого запрета на такой спам нет. Но использовать любую собственность, будь то частная или государственная, в рекламных целях можно только с согласия собственника. Разрешение из жильцов ведь никто не давал. Рекламодатели закона не знают. А знаем ли мы сами свои права.

Попробуем под видом надоевших всем распространителей попасть в подъезд. Откроет ли кто-нибудь дверь человеку, желающему без спроса использовать чужую собственность в рекламных целях?

Без проблем заходим в любой подъезд. Кому-то из тех, кто нам открыл дверь, возможно, реклама никак не мешает. Но ведь бросают ее во все ящики без разбора.

Местные жители:

Если нужна реклама, в газетах есть. Мусора много в подъездах.

Она больше приносит, может быть, вреда, чем пользы.

Ирина Наркевич, заместитель министра торговли Республики Беларусь:

Нужно обозначить бизнесу, который размещает рекламу, что «я не хочу получать эту рекламу».

А как же обозначить бизнесу то самое «я не хочу получать вашу рекламу»? Писать письма каждому, кто посягает на ваш почтовый ящик, а потом на каждого проигнорировавшего подавать в суд? Минторг предлагает после опроса жильцов ящики «спам-фри» (свободные от спама) помечать наклейкой или вывесить для распространителей списки с номерами квартир, куда можно бросать рекламные буклеты, а куда – нет.

Ирина Наркевич, заместитель министра торговли Республики Беларусь:

Если я каждую неделю хочу получать рекламу, где у меня есть все прайсы, сколько что будет стоить, она может быть мне полезна. Поэтому почему нет? Кто-то предлагает поставить урну. И кому не нужна реклама, выбросьте туда. Наверное, должны думать еще об экологии нашей, сколько мы тратим бумаги. Может быть, мы ее потратим ровно столько, чтобы достучаться до тех, кто этого хочет.

В ближайшее время проведут инвентаризацию и рекламы на асфальте. Здесь действует тот же принцип. Разрешения собственника на ее размещение нет.

Пока введение прямого запрета не рассматривают. Поправки в закон могут внести, но перед тем попробуют договориться. И с бизнесом, и с распространителями.

Ирина Наркевич, заместитель министра торговли Республики Беларусь:

Я бы хотела предупредить бизнес, который эту рекламу распространяет. Поможем со стороны исполкомов, если будут такие коллективные жалобы жильцов, разобраться с ситуацией. А, может быть, кому-то поможем и в суд обратиться, чтобы этого не было, потому что пару-тройку каких-то показательных дел. Это нарушение закона о рекламе. От 20 до 50 базовых величин, в принципе, предусмотрена ответственность.

Подавать в суд на рекламодателя действительно сложно. Сложно доказать факт, что он лично давал распоряжение бросить буклет именно в этот ящик. Как говорится, не пойман – не вор. Кстати, последние тоже не прочь другой раз использовать чужой почтовый ящик отнюдь не в рекламных целях.

Если в почтовом ящике много рекламы, это может значить, что хозяин давно не заглядывал домой, то есть уехал в командировку или в отпуск.

Как защитить себя от спамеров и обеспечить соблюдение собственных прав? В ближайшее время Минторг и коммунальщики предложат варианты. Нам остается только выбрать, получать рекламу или отказаться.