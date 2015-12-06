12 блюд уличной кухни разных стран мира, которые вы обязательно должны попробовать

Новости Сингапура. Энтони Бурден, ярый защитник уличных кафе, однажды сказал: «Я верю, что уличная еда – это спасение человечества». На конгрессе по уличным кухням, который проходил на неделе в Сингапуре, обсуждалась мировая уличная культура еды, начиная от американских вагончиков с фаст-фудом, заканчивая сингапурскими передвижными центрами уличного питания. Также на этом необычном конгрессе 37 представителей разных стран представили свои национальные блюда уличной кухни, сообщает Fodor’s Travel. Энтони Бурден:

Уличная еда делает наши путешествия интересней. Хорошие, дорогие рестораны не сильно отличаются, например, в Нью-Йорке и Берлине, а с уличной кухней дела обстоят иначе. В каждой стране вы найдете что-то новое в уличной кухне. Представляем Вашему вниманию некоторые блюда из тех, что участвовали в конгрессе. Рис Нази Улам (штат Малакка, Малайзия)

В штате Малакка проживает большое паранаканское сообщество, которое и принесло свою национальную кухню в Малайзию. Это слияние китайской, малайской и тайской кухни, в результате которого и появилось блюдо из риса и морепродуктов. В блюдо входят белый, сваренный на пару, рис, нарезанный лимонник, кафир-лайм, цветок дикого имбиря, тайский перец чили, слегка обжаренная скумбрия, креветки, кокосовый орех, кинза, огурец и каламондин (гибрид мандарина и кумквата). Блюдо подается с соусом из перца чили. Курица 65 (Индия)

На самом деле, никто не знает, откуда взялось число 65. Кто-то говорит, что это количество использованных специй, кто-то, что это количество дней, которые прожила курица, другие говорят, что это порядковый номер блюда в изначальном меню. Но все согласны, что это пряное, хорошо обжаренное мясо красного цвета, которое подают с мятным соусом, действительно заслуживает похвалы. Тостадо с морепродуктами (Мексика)

Это блюдо представляет собой великолепный союз кальмаров, морских гребешков, краба и тонкого мексиканского хлеба. Все это подается с соусом сальса и авокадо. Лакса (город Кучинг, Малайзия)

Суп с лапшой, известный как лакса, для малазийцев все равно что барбекю для американцев – в каждом штате есть свои особенности приготовления. В штате Саравака готовят великолепный кисло-пряно-сливочную лаксу, в которую входят кокосовое молоко, лапша, креветки, хрустящая фасоль, измельченная курица, яйца и кинза. Блюдо сбрызгивается соком кадамондина. Курица с рисом (Сингапур)

Курицу с рисом подают везде в стране. Блюдо состоит из бульона, пропитанного имбирем риса, сваренной на пару курицы (в некоторых местах ее обжаривают), ломтиков огурца и соуса чили. Это блюдо продают в сотнях открытых уличных кухонь, кафе, ресторанах, и просто невозможно найти двух сингапурцев, у которых мнение о лучшем месте, где готовят это блюдо, совпадет. «Обнимая красоту» (город Санья, Китай)

Это хайнаньское блюдо с таким необычным названием является симбиозом сладкого и острого. Мягкая, почти прозрачная рисовая лапша заправлена говяжьим и кукурузным соусом, а сверху на блюдо кладут кусочки нежирной свинины, вяленую говядину и жареный арахис. Карривурст (Берлин, Германия)

Это блюдо представляет собой измельченную свиную колбаску, политую кетчупом и соусом карри. Сверху блюдо также посыпают приправой карри. К этому уличному деликатесу также подают картошку фри и майонез. И будьте осторожны, карривурст действительно острое блюдо! Кукуруза в стаканчике (Малайзия)

Это блюдо представляет собой именно то, что написано в названии: около 230 граммов свежих, хрустящих и сладковатых кукурузных зерен. Сначала вы можете удивиться, когда увидите простой стаканчик с кукурузой, но потом вы обязательно проглотите свой язык от удовольствия! Жареная сгущенка (Тайпей, Тайвань)

Это еще одно доказательство того, что если что-то хорошо прожарить, то это будет невероятно вкусно. Это простое, но удивительное блюдо представляет собой три нанизанных на вертел шара из сгущенного молока, обжаренных в кляре. В результате образовывается хрустящая корочка, а в центре эти шары остаются сладкими и тягучими. Жареные тарантулы (Камбоджа)

В эру красных кхмеров жители Камбоджи научились есть даже самые невероятные вещи, в том числе и насекомых. Так, в городе Скуон торговля жареными тарантулами считается достопримечательностью среди туристов. Кебаб из ягненка (Тель-Авив, Израиль)

На рынке Кармель в Тель-Авиве можно найти все, что угодно: гранаты, финики, а также вкусно приготовленные блюда. Одно из них – кебаб из ягненка. Мясо ягненка, говядина и мята завернуты в лаваш, обильно намазанный соусом тахини, петрушкой и кинзой. Крабовый бургер (город Портленд, штат Орегон, США)