«Я болею сейчас этим вопросом» – за что переживает Лукашенко в морозную погоду?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы холода не боимся. Главное, чтобы теплотрассы у нас выдерживали – как у нас, так и у вас, всякое бывает. Я болею сейчас этим вопросом. Говорят, где-то под Минском что-то под утро утечку стало давать. Я подумал так три дня назад. Думаю, надо предупредить начальников – наверное, знают. Дайте вы немножко прохладнее теплоноситель, воду или еще чего-то, но чтобы она была постоянно. Хуже будет, если давление повысите. Горячая эта теплотрасса, тепло такое в дом. Но его не будет вообще. Естественно, нашли резервные источники для этого. Но если бы не 100 градусов или 90, вода в трубах была и давление поменьше, а 80, но давление поменьше. Немножко прохладнее бы было в комнате. Не 25, как у нас и у вас привыкли, а 20 градусов – достаточно в доме.

Проблема у нас по мелочам. Мы же славянские люди, умеем это делать, чтобы проблемы себе создать, а потом их героически преодолевать. Чтобы заранее подумать, как обеспечить теплом в эту морозную зиму. У нас уже давно забыли про такую зиму, когда и снег есть, и мороз. У вас хватает, а у нас нет. Поэтому мы рады, с одной стороны, что и снега было много. Люди показали, что умеют снег чистить. И детишкам показали, что такое настоящая зима. Но с другой стороны, конечно, и проблем добавилось.