Танцуют, поют и даже играют свадьбы. Посмотрите, как пенсионеры по выходным собираются в парках, чтобы повеселиться

Они надели лучшие платья, подвели глаза и забыли про ревматизм и давление. Эти дамы и кавалеры молоды душой. Не сидят на лавочках, а зажигают на танцполе и лайкают фото в чатах.

Людмила Шакравко:

Скрасить свое одиночество где можем? Только здесь. Друзья, настроение – все вот это. Сюда приходим, потанцуем и кажется, что на неделю заряжаемся. Мало того, мы еще в бассейн бегаем среди недели.

Виктория:

Мы ходим сюда на аэробику, а мне 68 лет, но мне никто не дает, поэтому я веду правильный образ жизни.

Михаил Жук:

У меня инфаркт был. Мне надо примерно километр-два нашагивать. А тут – ходи на разминку. Тут твое желание, потанцевал, устал – прекратил.

Место встречи изменить нельзя. По субботам и воскресеньям в парк Челюскинцев приходит около 300 человек. Любовь Гетова в 75 лет сияет ярче звезд. Бывший нефтяник жила в Казахстане. В Беларуси уже 15 лет. И все 15 не пропускает зажигательные вечеринки.

Любовь Гетова:

Желание жить, стремиться к чему-то, кроме танцев еще хочется что-то сделать. У меня 16 соток земли, я прихожу, неделю пашу так, что все рассыпается. Я каждый день прихожу в новом платье, у меня гардероб – два шкафа набитых.

Тамара:

Весело. Чем дома заниматься? Дети выросли, внуки далеко. Тем более я занималась 11 лет танцами, поэтому мне очень приятно прийти, потанцевать, молодость вспомнить.

– А еще какой-то секрет красоты есть?

– Наверное, любить себя.

70-е, 80-е, 90-е. Вишенки из разных эпох собрали в золотую коллекцию. Пластинки обновляют по запросам публики. В 17 часов всей компанией танцуют падеспань, в 18 – кадриль. Традиции в танцевальном клубе никто не отменял. Кстати, вход чисто символический – 2,5 рубля.

Лидия Вежновец, начальник сектора культурно-массовой и спортивной работы управления «Городские парки»:

Здесь постоянный костяк ходит. Они сразу интересуются, как прошла неделя, что нового, они многие отмечают здесь день рождения. Вся площадка их поздравляет песней или даже хороводом, мне кажется, что это прекрасная традиция. Я не могу сказать, что в Минске мало мест, где пенсионеры или люди старшего возраста могут себе найти занятие. Сегодня, слава богу, можно найти, и люди совершенствуются. А вот хочется, чтобы душа развернулась и свернулась, а где это можно сделать? На танцевальных программах. Музыка их связала 10 лет назад. Когда Нина и Василий овдовели. Ровесники нашли друг друга и счастливы вместе. Кстати, лавстори здесь не редкость. Гуляют и свадьбы.

Нина, Василий:

Для нашего возраста это отдушина. Секрет – любить надо, не завидовать, делать добро. Я, например, никому не завидую, наоборот, радуюсь, если у человека все хорошо, пусть у него все будет хорошо в жизни.

Леонид:

Все время зажигаем. Прямо белорусские зажигалки. Спим как убитые после заряда, великолепно чувствуем себя, работаем.

– А вы здесь познакомились?

– Здесь. Вот уже третий год влюблены капитально, парим.