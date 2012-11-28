Танцевальный этикет: как пригласить даму, какое расстояние держать от партнера и как себя вести во время танца

С давних времен люди любили танцевать. Не исчезла эта любовь и в наше время. Чтобы красиво танцевать, не обязательно учить сложные па. Достаточно чувствовать музыку и усвоить основные движения. Еще более важно умение держать себя в танце легко и уверенно, а также знать и пользоваться правилами танцевального этикета.

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

Любой танец начинается с выбора партнера. Делаем это непременно незаметно.

Далее последует приглашение. Ни в коем случае не делаем это издалека, жестами или каким-то непристойными взглядами.

Приглашая на танец, мужчина подходит к женщине и просит ее разрешения. Это можно сделать безмолвно, слегка поклонившись. Дама выражает свое согласие дружелюбным кивком или улыбкой.

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

Если женщина в сопровождении мужчины, может быть, отца, бабушки или кого-то более старшего по возрасту, в этом случае он сначала должен у них спросить разрешения, и только после этого – у женщины. Кстати, спутник женщины ни в коем случае не имеет права отказать.

А вот женщина может отказать. При этом она не обязана объяснять причину. Одна из них – это уже обещанный танец кому-то. В этом случае она не имеет права пойти танцевать с другим мужчиной.

Если женщина отказала в танце, молодой человек кланяется и удаляется. Он может пригласить эту же партнершу еще раз. Однако, получив отказ дважды, кавалер должен оставить всякие попытки приглашать эту даму в последующем. Правила этикета предписывают женщине не отказывать два раза подряд, не имея на то причины. Мужчина же не должен в случае отказа приглашать девушку, сидящую рядом с той, которая отказала.

Направляясь к танцевальной площадке, мужчина пропускает даму вперед, а если есть место, идет рядом с ней по правую руку. Танцем всегда руководит партнер, даже если дама лучше знает движения, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

Очень нюансный вопрос - мужчина следит за тем, как сидит платье на женщине. Оно ни в коем случае не должно мяться, подниматься наверх или скручиваться в сторону.

Если платье имеет глубокий вырез, рука мужчины никогда не должна касаться голой спины женщины. Расстояние между танцующими, должно быть комфортным для обоих партнеров: не слишком маленьким, но и не слишком большим. Во время танца нельзя держать что-либо в руках, кроме носового платка, если он действительно необходим. А девушке нужно внимательно следить за своей осанкой: некрасиво, когда ее фигура слишком изогнута назад.

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

Часто вызывает вопрос: нужно ли разговаривать во время танца и можно ли молчать. Танцевать молча можно. Хотя ради приличия можно обмолвиться несколькими фразами. Но тут есть один нюанс: первым разговор начинает всегда мужчина.

Запомните: танцуя, не следует подпевать или насвистывать танцевальную мелодию. При столкновении с другой парой всегда извиняется мужчина, даже в том случае, когда виновата партнерша. А по окончании танца кавалер обязательно провожает свою даму на место.

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

Если вдруг дама чувствует, что ей не очень комфортно в этом танце и с этим кавалером, она имеет право остановить танец, но мужчина даже в этой ситуации обязан проводить даму до того места, с которого он ее пригласил.

Случается, что на вечерах объявляют дамский (или по-другому, белый танец). Приглашая кавалера, не смущайтесь, мужчина ни в коем случае не должен отказывать даме. Исключения составляют редкие случаи, например, когда молодой человек не умеет танцевать.

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

Мужчина может танцевать с чужой дамой только в том случае, если его дама дала согласие кому-то другому. При этом существует еще одно правило: если есть две пары, один из партнеров пошел танцевать с партнером из противоположной пары, то оставшиеся партнеры тоже между собой перекрещиваются. Это считается признаком хорошего тона.

Конечно, с течением времени некоторые танцевальные ритуалы сильно изменились. Однако основные правила поведения мужчины и женщины все еще остаются нерушимыми. Поэтому, придя на вечер, постарайтесь придерживаться правил танцевального этикета.