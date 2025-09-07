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Глава ФМБА: вакцина РФ от рака готова к применению

07 сентября 2025 13:22
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Глава ФМБА: вакцина РФ от рака готова к применению-0

Противораковая вакцина российского производства прошла доклинические испытания, подтвердив свою эффективность и безопасность. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу ФМБА России Веронику Скворцову.

«Вакцина готова к применению, ждем разрешения», – сообщила она.

По ее словам, средство готово к применению и ждет одобрения. Исследования показали снижение размеров и роста опухоли на 60-80%, а также увеличение показателей выживаемости пациентов.

Первой сферой применения станет лечение колоректального рака.

Также ведутся работы по созданию вакцин против глиобластомы и редких форм меланомы, в том числе меланомы глаза. Эта информация была озвучена на Восточном экономическом форуме, который прошел во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В нем приняли участие более 8 000 человек из 75 стран мира.

Фото: pixabay

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