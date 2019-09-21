«Если обвалится гора, пойдёт газ – всё!» Из-за строительства мемориала в Дзержинске могут обрушиться дома

Частный дом в Дзержинске вот-вот рухнет в овраг! В панике хозяйка 150-летнего строения позвонила на «горячую» линию программы «Добро пожаловаться». От настоящей трагедии – уверяла женщина – ее отделяют секунды!

Анжелика Волкович:

В пятницу вечером, в 22:36 произошел первый обрыв. Пошел раскол дороги и у нас от обрыва остается буквально два метра до нашего дома. Дом с 1870 года. Если пойдут заборы – пойдет все, потому что трещина там существенная.

А ведь всего пару недель назад Первомайская выглядела, как с открытки!

Анжелика Волкович:

Гора у нас очень большая. После того, как они расширяли пространство там какое-то, для того, чтобы восстановить какие-то плиты – гора начала сыпаться. Мы начали обзванивать все «горячие» линии, которые есть – круглосуточные! Вы не поверите, ни одна линия, кроме СТВ, не работала! За людей не считают!

Галина Павловская:

Я не знаю, как будто живем на каком-то необитаемом острове.

Бесцеремонные строители преследовали благородную цель. Именно на этой улице расположено еврейское гетто времен Второй мировой войны. Пару месяцев назад нашелся инвестор, готовый вложиться в полноценный мемориал и развернуть стройку.

Анжелика Волкович:

Тут пустота. Здесь кроме пенопласта, сетки и штукатурки нет ничего. Дом ничем не защищен. Если обвалится гора, пойдет газ – все!

Анжелика вместе с соседями уже обзвонила все профильные службы, и успокоить отчаявшихся горожан пока не в силах никто.

Анжелика Волкович:

Открываешь калитку и уходишь к евреям. Так получается что, мы покойников спасаем, а живых к ним рядом ложим? Разве так можно? А наш Артюшкевич, он не может разобраться в своем Дзержинске. Метр на метр.

К решению проблемы подключился ЖЭС и привез песок. Цель у коммунальщиков одна – любой ценой укрепить конструкцию.

Анжелика Волкович:

Мы писали письмо, оно было зарегистрировано, но по сей день нам никто не дал никакого ответа. Никого не волнует, что тут живут люди, что тут живет многодетная семья. Галя шла на работу, мы ее попросили, чтобы она зашла в горисполком. Там даже не открыли дверь. При закрытых дверях отправили, как ту последнюю собаку.



Галина Павловская:

Не пустили даже туда, не пускают они. Чего они сидят там? Человеку нельзя зайти, если горе.

Жители улицы написали коллективное письмо в исполком с просьбой экстренно помочь. В администрации журналистов заверили – проблема – на особом контроле.

Денис Прокопчик, начальник отдела архитектуры и строительства Дзержинского райисполкома:

Оно было зарегистрировано 21 августа. В настоящий момент мы принимаем меры по предотвращению создания аварийной ситуации. Было проведено совместное совещание 9 сентября с проектировщиками, генподрядчиками. Принято решение о смене подрядной организации. Ответ будет дан в установленные законодательством сроки, до 30 календарных дней.

По словам представителей ЖКХ, обвал грунта произошел из-за подрядчика. Никакого разрешения на котлован организация не получала!

Виталий Позняк, исполняющий обязанности директора УП «Дзержинское ЖКХ»:

На данный момент это аварийная ситуация. В проекте было предусмотрена ручная выборка грунта. Эта организация не совсем компетентна в этих бетонно-монолитных работах. Потому что сам по себе котлован и откосы они сделали, но, скажем так, с нарушениями, без разрешительной документации. Начали бить на то, что там ошибки проектировщиков.

Корреспонденту нашей программы удалось дозвониться до строительной организации, раскопавшей целую улицу. Представитель компании уверяет – все разрешения у него на руках, а в предоставленных исполкомом расчетах есть ошибки, которые и привели к ЧП.

Павел Романовский, представитель компании генподрядчика:

Когда проектировщики проектировали этот монумент, они не провели изыскания по грунтам. И когда мы выполнили по проекту выемку грунта, он начал обваливаться. И для устранения чрезвычайной ситуации обратно заполнили этот косогор землей, чтобы избежать обрушения покрытия и, не дай Бог, жилого дома. Людям от этого ни жарко, ни холодно. В любой момент они могут стать бездомными!