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Писать гусиным пером учат детей в Столбцовском районе

21 сентября 2019 11:21
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Корреспонденты программы «Центральный регион» отправились в путешествие по библиотекам Минской области. Книжный мир полон удивительных вещей. Разнообразие того, что можно здесь открыть, зависит от самих хранителей книжных храмов. Полёт фантазии и креатив только приветствуется.

Писать гусиным пером учат детей в Столбцовском районе-1

В Старосверженской библиотеке в Столбцовском районе уже несколько лет делают акцент на творческое развитие детей.

Писать гусиным пером учат детей в Столбцовском районе-4

Писать гусиным пером учат детей в Столбцовском районе-6

Елена Гаранович, библиотекарь Старосверженской сельской библиотеки Столбцовского района:
Если быть откровенной, не каждый любит читать. Но посещать библиотеку им нравится. В библиотеке можно творчески развиваться. Для этого существует у меня кружок «Ялінка і Батлейка». В библиотеке можно самим сочинить сказку, записать аудиоспектакль с применением тех же компьютерных технологий, можно даже снять свой фильм, буктрейлер.

Писать гусиным пером учат детей в Столбцовском районе-9

А еще детям очень нравятся уроки каллиграфии. Каллиграфия – это громко сказано. Но они пробуют перо. Пробуют гусиным пером писать. Я приношу им старинные книги – их репродукции, и они стараются копировать этот шрифт. Помимо этого, я им рассказываю, какие ценные книги были, и какой труд пришлось затрачивать, чтобы написать книгу.

Писать гусиным пером учат детей в Столбцовском районе-12

# Дети # общество # Елена Гаранович

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