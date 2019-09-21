Писать гусиным пером учат детей в Столбцовском районе

Елена Гаранович, библиотекарь Старосверженской сельской библиотеки Столбцовского района:

Если быть откровенной, не каждый любит читать. Но посещать библиотеку им нравится. В библиотеке можно творчески развиваться. Для этого существует у меня кружок «Ялінка і Батлейка». В библиотеке можно самим сочинить сказку, записать аудиоспектакль с применением тех же компьютерных технологий, можно даже снять свой фильм, буктрейлер.