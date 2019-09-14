«Это хороший тимбилдинг». Как будет бежать команда СТВ на Минском полумарафоне?
Новости Беларуси. Пятый юбилейный Минский полумарафон на пороге очередного рекорда: порядка 40 тысяч человек получат свои стартовые номера и выйдут покорять минскую дистанцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кто-то побежит за медалью и рекордом, кто-то – за компанию.
О том, как минчане готовятся к юбилейному полумарафону, – в сюжете Ирины Петыш.
Уже завтра 40 тысяч человек перейдут на один общий беговой ритм. Пятый Минский полумарафон – юбилейный и снова рекордный! Если в первом забеге в 2015 участвовали всего 16 тысяч человек, то завтра на старт выйдут 40 тысяч бегунов из 68 стран.
Самая популярная дистанция – 5,5 километров: её планируют преодолеть 25 тысяч участников. Желающих пробежать было так много, что регистрацию закрыли досрочно: ве лимиты достигнуты, и больше бегунов минские улицы вместить просто не смогут. Однако самой зрелищной и одновременно сложной станет дистанция в 21 километр.
Минский полумарафон – это уже давно не только про спорт, лучшие минуты и секунды. Всё больше семей перестают делиться на бегунов и болельщиков, а объединяются в одну большую легкоатлетическую команду.
Наталья Симонова, участница Минского полумарафона 2019:
Мы уже бежим, я конкретно четвертый раз, старший сын – первый раз, средний сын – третий. И дочка тоже в первый раз!
Ирина Петыш, корреспондент:
Кто первый был инициатором?
Наталья Симонова:
Я. Конечно же, мама, а за мамой уже и дети подтянулись. Это прежде всего праздник для всех минчан, гостей столицы, ну и для нашей семьи!
В 2019 году семейную команду на полумарафоне укрепит 6-летняя Варя. Причем бежать первоклассница будет не пятисотметровку для детей, а достаточно «взрослую» дистанцию – 5,5 километров. Сейчас Варя активно занимается художественной гимнастикой, однако бег – неотъемлемая часть детства. А амбиции на этот старт – самые что ни на есть чемпионские.
Ирина Петыш:
За сколько минут хочешь пробежать?
Варвара Симонова, участница Минского полумарафона 2019:
За 10.
Ирина Петыш:
За 10 минут 5 километров? Как думаешь, получится?
Варвара Симонова:
Да.
Минский полумарафон может объединить и укрепить и профессиональную семью – коллег по работе. Всё больше компаний интересуются забегом и организовывают свои команды. 15 сентября на старт полумарафона в ярко-красной форме выйдут и представители нашего телеканала. И даже непредсказуемый график журналиста – не помеха для тренировок.
– Ну что, 19:30, наши новости уже в эфире СТВ.
– Можно отправиться на пробежку, тем более работа у нас в таком живописном месте. Журналиста, как известно, ноги кормят. Вот их и потренируем.
Наш телеканал представят журналисты, ведущие, операторы и технические работники. Часть их них полумарафон будет бежать, другие же – его освещать. Самое главное здесь – работать вместе.
Яна Шипко, корреспондент:
Мы далеко не профессионалы, это n-я пробежка, наверное, за всю нашу жизнь. И мы решили, как говорится, run for fun, пусть этот полумарафон будет таким для нас.
Алёна Сырова, корреспондент:
Хороший тимбилдинг, мне кажется, проводить время вместе. Знаете, сам факт, что ты после напряженного рабочего дня переодеваешь деловой костюм и меняешь его на спортивную форму, выходишь вместе с товарищем на набережную.
Яна Шипко:
Это такой способ разрядки. Мы уже, наверное, оббегали все парки городские. Решили выбирать красивые локации, которых в Минске очень много.
Алёна Сырова:
Даже на аэродроме бегали!
Ирина Петыш:
Девиз Минского полумарафона-2019 – «Бежим вместе». И хотя старт состоится 15 сентября, уже сегодня с уверенностью можно сказать: пятый, юбилейный полумарафон своему слогану полностью соответствует.