«Это хороший тимбилдинг». Как будет бежать команда СТВ на Минском полумарафоне?

Новости Беларуси. Пятый юбилейный Минский полумарафон на пороге очередного рекорда: порядка 40 тысяч человек получат свои стартовые номера и выйдут покорять минскую дистанцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кто-то побежит за медалью и рекордом, кто-то – за компанию.

О том, как минчане готовятся к юбилейному полумарафону, – в сюжете Ирины Петыш.

Уже завтра 40 тысяч человек перейдут на один общий беговой ритм. Пятый Минский полумарафон – юбилейный и снова рекордный! Если в первом забеге в 2015 участвовали всего 16 тысяч человек, то завтра на старт выйдут 40 тысяч бегунов из 68 стран.

Самая популярная дистанция – 5,5 километров: её планируют преодолеть 25 тысяч участников. Желающих пробежать было так много, что регистрацию закрыли досрочно: ве лимиты достигнуты, и больше бегунов минские улицы вместить просто не смогут. Однако самой зрелищной и одновременно сложной станет дистанция в 21 километр.

Минский полумарафон – это уже давно не только про спорт, лучшие минуты и секунды. Всё больше семей перестают делиться на бегунов и болельщиков, а объединяются в одну большую легкоатлетическую команду.

Наталья Симонова, участница Минского полумарафона 2019:

Мы уже бежим, я конкретно четвертый раз, старший сын – первый раз, средний сын – третий. И дочка тоже в первый раз! Ирина Петыш, корреспондент:

Кто первый был инициатором? Наталья Симонова:

Я. Конечно же, мама, а за мамой уже и дети подтянулись. Это прежде всего праздник для всех минчан, гостей столицы, ну и для нашей семьи!

В 2019 году семейную команду на полумарафоне укрепит 6-летняя Варя. Причем бежать первоклассница будет не пятисотметровку для детей, а достаточно «взрослую» дистанцию – 5,5 километров. Сейчас Варя активно занимается художественной гимнастикой, однако бег – неотъемлемая часть детства. А амбиции на этот старт – самые что ни на есть чемпионские.

Ирина Петыш:

За сколько минут хочешь пробежать? Варвара Симонова, участница Минского полумарафона 2019:

За 10. Ирина Петыш:

За 10 минут 5 километров? Как думаешь, получится? Варвара Симонова:

Да.

Минский полумарафон может объединить и укрепить и профессиональную семью – коллег по работе. Всё больше компаний интересуются забегом и организовывают свои команды. 15 сентября на старт полумарафона в ярко-красной форме выйдут и представители нашего телеканала. И даже непредсказуемый график журналиста – не помеха для тренировок.

– Ну что, 19:30, наши новости уже в эфире СТВ.

– Можно отправиться на пробежку, тем более работа у нас в таком живописном месте. Журналиста, как известно, ноги кормят. Вот их и потренируем.

Наш телеканал представят журналисты, ведущие, операторы и технические работники. Часть их них полумарафон будет бежать, другие же – его освещать. Самое главное здесь – работать вместе.

Яна Шипко, корреспондент:

Мы далеко не профессионалы, это n-я пробежка, наверное, за всю нашу жизнь. И мы решили, как говорится, run for fun, пусть этот полумарафон будет таким для нас. Алёна Сырова, корреспондент:

Хороший тимбилдинг, мне кажется, проводить время вместе. Знаете, сам факт, что ты после напряженного рабочего дня переодеваешь деловой костюм и меняешь его на спортивную форму, выходишь вместе с товарищем на набережную.

Яна Шипко:

Это такой способ разрядки. Мы уже, наверное, оббегали все парки городские. Решили выбирать красивые локации, которых в Минске очень много. Алёна Сырова:

Даже на аэродроме бегали!