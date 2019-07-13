Там такая энергетика мощнейшая! «Бембель, конечно, посмеялся, но дал согласие»: как создавался Курган Славы

21-й километр трассы Минск-Москва. В одном из главных сражений за освобождение Беларуси во время операции «Багратион» в июле 1944 года 150-тысячная группировка гитлеровских войск была окружена и разгромлена. Это событие в истории получило название "Минский котёл».

Спустя время в память о героизме советских солдат и офицеров принято решение возвести здесь Курган Славы. Один из авторов скульптор Анатолий Ефимович Артимович не впервые даёт интервью о создании монумента. Но если раньше он больше говорил о самом проекте, то теперь о людях – его создателях.

Алёна Чернявская, СТВ:

Изначально ведь не планировалось создавать такую большую скульптурную композицию, а просто посадить 3-4 дуба на холме, которые символизируют фронты.

Анатолий Артимович, скульптор:

По тем временам Олег Стахович – архитектор молодой, амбициозный терпеть не мог этот замысел – посадить 4 дуба. Решил предложить более серьезное решение. Я принес три штыка, на которых был орел имперский немецкий. А Олег принес кольцо, вертикально стоящее. Бембель, конечно, посмеялся. Но главное, что он дал свое согласие.

Алёна Чернявская, СТВ:

Люди изначально приняли идею? Анатолий Артимович:

Нет. Смеялись некоторые: о, какие-то безмозглые, с обрезанными головами! И такое было. Я изумляюсь, что сложился коллектив, и что этот монумент был задуман, сделан народом. Потому что вы даже себе не представляете, с каким воодушевлением курган этот насыпался. Везли со всех могил братских, с заповедных мест – землю люди привозили. А ночью в самосвалах возили эту землю. С каким энтузиазмом это все создавалось, потому что не терпелось к 25-летию Дня Победы сделать нечто значительное, очень серьезное. 50 лет тому назад мы заложили будущее нашей республики через этот монумент. Мы как будто бы угадали масштаб развития нашей республики.

В 1969 году в честь открытия мемориала участники митинга замуровали специальную капсулу в основании кургана, в которой оставили наказ будущим поколениям чтить память о прошедшей войне и быть патриотами отечества. Сейчас Курган Славы – это не просто национальная реликвия. Это сложное инженерно-архитектурное сооружение.

Винтовая лестница здесь уникальна по своей конструкции. Такого ранее никогда не делали. Каждая ступень закреплена отдельно и поддерживает форму монумента.

На глубине 30 метров авторам пришлось заложить мощный фундамент – разгрузочную площадку из железобетона. Специальный дёрн с густым корневищем помогает удерживать верхний слой земли. Склон именно в 35 градусов тоже не случайный – он позволяет избежать оползней. А под землёй мемориал окольцовывает невидимый для посетителей трубопровод. Виктор Капитанов, директор ОАО «ПМК-72»:

Это инженерная система. Здесь пробурена скважина, пруд наполняется, и уже теплая вода подается с помощью насосов к дождевальным установкам, которые разбрызгивают воду по самому кургану. Это стимулирует рост травяного покрова. Чтобы он был зеленый и выглядел достойно, его надо постоянно поливать.

Благодаря всем этим премудростям Курган славы осел только на 15 сантиметров при прогнозе в три метра. Тем не менее, время от времени композиция всё же требует доработок. «Это свято». У «Кургана Славы» высадили ивовую аллею в память о женщинах, погибших во время Великой Отечественной В чем была необходимость последних реконструкций монумента?

Артём Игнатенко, начальник главного управления по культуре и общественной работе Федерации профсоюзов Беларуси:

По статистике очень большое количество приходят туристов ежедневно. И для меня, как для обычного жителя Беларуси – это объект, на который я прихожу. Я очень часто там бываю не по работе. Там такая энергетика мощнейшая!

В 2004 году Федерацией профсоюзов Беларуси было инициировано и организовано расширение и установка выставки военной техники. В 2015 году прошла самая массовая реконструкция. Впервые за всю историю Кургана снят весь травяной покров. Чтобы травяной покров служил более долгие годы, была положена антикротовая сетка, которая служит порядка полувека.

Подсвечены все ступеньки. Подсвечен стилобат, барельеф, все четыре штыка. В 2016 году по инициативе Федерации профсоюзов Беларуси был установлен каскад солнечных батареек. И мы считаем, что это очень символично – теперь Курган Славы освещается энергией мирного Солнца.

В 2017-2018 году были установлены у подножия Кургана Славы 9 информационных светящихся планшетов, которые рассказывают историю Багратиона, историю становления Беларуси, историю реконструкции Кургана Славы и современной Беларуси.

Нам очень помогают обычные люди, рядовые граждане. По инициации Федерации профсоюзов Беларуси был открыт благотворительный счет. Любой человек может, в том числе, я жертвовал деньги. Потому что я считаю, что это благое дело. И это дело на долгие годы вперед.

К последнему дню операции «Багратион» 29 августа мы планируем установить знаменитый штурмовик ИЛ-2 знаменитого авиаконструктора Ильюшина. За всю историю существования ИЛ-2 более 36 тысяч единиц самолета было выпущено. И, конечно, этот самолет тоже сыграл очень важную роль в освобождении вообще всего Советского Союза и Беларуси. Мы очень долго искали, где его можно найти. От дальнего Востока до Запада мы искали часть этого самолета. Мы хотели, чтобы все эти части самолета принимали участие именно в годы Великой Отечественной войны. И мы это сделали! Сейчас ведется реконструкция, восстановление.

Солдаты прозвали эти самолёты «летающими танками», ведь оснащённым вооружением можно было уничтожать бронетехнику на земле. Впрочем, чтобы самому оценить один из экземпляров, приходите на Курган Славы 29 августа.

Артём Игнатенко:

Весь праздничный концерт будет называться «Крылья победы». Мы приняли решение не строить каких-то огромных сцен. За основу мы взяли танки. Это и будет декорацией, самолет будет основной декорацией. Программу концерта мы старались сделать таким образом, чтобы он зацепил душу каждого пришедшего на этот концерт. Чтобы каждый человек, который пришел в этот день к подножию Кургана Славы, думал о тех временах, о том великом подвиге. Уникальные факты о Кургане Славы в репортаже СТВ Свой взгляд на будущее мемориала «Курган Славы» есть и у поискового отряда минской школы №125. Уже второе поколение старшеклассников собирает документы, воспоминания, фотографии и материалы, связанные с битвой. Всё оцифровывается и публикуется на школьном сайте на трёх языках.

Андрей Самуйлик, ученик ГУО «Средняя школа № 125 г. Минска»:

Когда я на него ездил с семьей, я не до конца понимал, зачем он здесь нужен. Папа рассказывал – я что-то понял, что-то – нет. Надо же как-то глубже идти. Вот и пришел сюда. В Кургане четыре штыка, но с любого ракурса всегда видно только три. Это метафора на то, что один из фронтов, который освобождал Беларусь, шел в тени других.

Валентина Скрипко, руководитель музея боевой славы партизанского отряда им. 25-летия Октября ГУО «Средняя школа № 125 г. Минска»:

Создание музея начинали, во-первых, с того, что этой идеей заразили всех ребят. Для создания макета мы со стройки брали пенопласт. Клеили пластами один на другой. Потом выполняли нарезку. Поэтому во время этой работы были некоторые проблемы: пенопласт был везде! Но у ребят горели глаза.

Мы подумывали о том, чтобы на этой территории создать игровые установки для привлечения ребят. Стилизовать военной формой. Андрей Самуйлик:

Была еще идея разместить QR-коды на улицах. Недавно прошли Европейские игры. Было много гостей. По партизанам и армии у нас много наработок. А вот по морякам у нас большой пробел. Поэтому дорабатываем, чтобы и их не обидеть, и что-то новое для себя узнать.





Пока музей только виртуальный, но для воплощения его в жизнь уже готов целый проект.