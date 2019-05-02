«Это свято». У «Кургана славы» высадили ивовую аллею в память о женщинах, погибших во время Великой Отечественной

Новости Беларуси. В память о женском подвиге. У мемориального комплекса «Курган славы» появилась ивовая аллея, посвященная героизму женщин во время Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И речь не только о тех, кому пришлось побеждать врага с оружием в руках. Ежедневная борьба за выживание шла и в тылу. Акцию «Женское лицо Победы» инициировал Белорусский союз женщин. К ним присоединились представители банка и даже байкеры.

Ольга Шандракова, руководитель женского мотоклуба:

Мы приняли участие в этой акции, потому что я считаю, что чтить память погибших на войне женщин, которые совершали подвиги, совершали невозможное – это свято. И эта аллея – подтверждение того, что она будет жить и мы будем помнить.

Марианна Щёткина, председатель Белорусского союза женщин:

На наш взгляд, недостаточно внимания уделяют женщинам в истории. Посмотреть, как ковалась эта победа: ведь женщины были и на фронте, женщины были и в партизанских отрядах, женщины восстанавливали, это были труженики тыла. Женщины растили детей, помогали старикам, которые не были призваны на фронт.