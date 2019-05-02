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«Это свято». У «Кургана славы» высадили ивовую аллею в память о женщинах, погибших во время Великой Отечественной

02 мая 2019 19:46
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Новости Беларуси. В память о женском подвиге. У мемориального комплекса «Курган славы» появилась ивовая аллея, посвященная героизму женщин во время Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это свято». У «Кургана славы» высадили ивовую аллею в память о женщинах, погибших во время Великой Отечественной -1

«Это свято». У «Кургана славы» высадили ивовую аллею в память о женщинах, погибших во время Великой Отечественной -3

И речь не только о тех, кому пришлось побеждать врага с оружием в руках. Ежедневная борьба за выживание шла и в тылу. Акцию «Женское лицо Победы» инициировал Белорусский союз женщин. К ним присоединились представители банка и даже байкеры.

«Это свято». У «Кургана славы» высадили ивовую аллею в память о женщинах, погибших во время Великой Отечественной -6

Ольга Шандракова, руководитель женского мотоклуба:
Мы приняли участие в этой акции, потому что я считаю, что чтить память погибших на войне женщин, которые совершали подвиги, совершали невозможное – это свято. И эта аллея – подтверждение того, что она будет жить и мы будем помнить.

«Это свято». У «Кургана славы» высадили ивовую аллею в память о женщинах, погибших во время Великой Отечественной -9

Марианна Щёткина, председатель Белорусского союза женщин:
На наш взгляд, недостаточно внимания уделяют женщинам в истории. Посмотреть, как ковалась эта победа: ведь женщины были и на фронте, женщины были и в партизанских отрядах, женщины восстанавливали, это были труженики тыла. Женщины растили детей, помогали старикам, которые не были призваны на фронт.

«Это свято». У «Кургана славы» высадили ивовую аллею в память о женщинах, погибших во время Великой Отечественной -12

«Это свято». У «Кургана славы» высадили ивовую аллею в память о женщинах, погибших во время Великой Отечественной -14

Совместно с музеем Великой Отечественной войны Белорусский союз женщин организовал и фотовыставку. 4 мая она отправится в тур по Беларуси, пополняясь новыми историями и портретами. Позже они лягут в основу книги о подвиге женщин.

«Это свято». У «Кургана славы» высадили ивовую аллею в память о женщинах, погибших во время Великой Отечественной -17

# Беларусь помнит # общество # Ольга Шандракова # Марианна Щеткина # Фотофакт

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