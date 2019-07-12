«Гордимся, что делаем это». В могилёвском колледже с нуля восстанавливают боевую «Катюшу»

Новости Беларуси. Легендарная боевая «Катюша» пополнит военно-историческую экспозицию под открытым небом в Могилевском агролесотехническом колледже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Воссоздают машину практически с нуля. На поиски чертежей и материалов ушло почти два года. Сейчас каждая творческая группа работает над отдельным участком. Воссоздать прототип боевой машины – задача не из легких. Но планы у преподавателей амбициозные: не хватать будет разве что боевых ракет.

Георгий Малиновский, директор Могилевского агролесотехнического колледжа:

Чтобы то поколение, которое обучается в колледже в это время, представило, что было тогда. И кто именно сделал то, что мы сегодня есть и страна свободная. Мы начали заниматься реконструкцией того места, где произошел действительно героизм. Когда лейтенант разведгруппы за 23 часа выбил отсюда немцев, а немцы брали Могилев 23 дня. Чтобы ребята нынешние, мои, видели, что такие, как они, по возрасту – это те герои, которые освободили эту землю.

Андрей Андросов, мастер производственного обучения Могилевского агролесотехнического колледжа:

Нравится. Гордимся, что мы делаем это, делаем колледжу. Начали делать все с нуля это. Раму – с машины ЗИЛ-130, все запчасти привозили, мы делали сами уже. Приятно, что я тоже участвую.

На территории колледжа пять лет назад восстановили немецкий дот, боевые укрепления, отреставрировали военную технику.