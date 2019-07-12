«Это отдых своеобразный»: в Беларуси разгар сезона сбора голубики

Новости Беларуси. Сезон сбора голубики в самом разгаре. Ягоду выращивают в промышленных масштабах, и нынешний урожай обещает быть выше прошлогоднего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Сезон сбора голубики в самом разгаре. Ягоду выращивают в промышленных масштабах, и нынешний урожай обещает быть выше прошлогоднего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Только в Березовском районе рассчитывают собрать 70 тонн. На рынке голубика – одна из самых дорогих ягод, так что бизнес получается прибыльный.
«С одного поля ягоды» – видеоматериал корреспондента Петра Бутрима.