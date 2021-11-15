«Там стоят и водомёты, и люди в военной форме». К чему готовится Польша при виде беженцев возле пункта пропуска?

Новости Беларуси. Ситуация на белорусско-польской границе. 15 ноября возник новый стихийный лагерь беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У пункта пропуска «Брузги» они надеются обрести счастливую жизнь в Германии. Пока же почти в сумерках замерзшие люди, в том числе малыши и беременные женщины, расположились буквально на бетоне. Комментируя нынешнюю ситуацию на государственной границе, Президент Беларуси подчеркнул, что сейчас это одна из напряженных точек в стране. На связи со студией с места событий корреспондент Галина Буро.

Галина Буро, корреспондент:

На самом деле то, что здесь происходит, очень сложно описать словами. Это дикость, такого не должно быть в цивилизованном мире. Потому что люди пришли, они хотели попросить у Польши статус беженца и проход в Евросоюз. Именно так сейчас делают во всех цивилизованных странах. Есть такая процедура, что люди могут прийти на пункт пропуска и попросить у сопредельной стороны статус беженца, что и хотели сделать беженцы. Но, как видно, их никто не хочет слышать сейчас. На сопредельной стороне очень много военной техники. Сейчас уже темно, и нам очень сложно показать. Там стоят и водометы, и люди в военной форме, и бронетехника. И все это против мирных людей, которые просто хотели нормальной жизни. Они хотели улучшить свою судьбу. Здесь очень холодно, сейчас уже температура где-то 2 градуса. И в связи с тем, что здесь под ногами бетон, ноги у людей замерзают.