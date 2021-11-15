«Там стоят и водомёты, и люди в военной форме». К чему готовится Польша при виде беженцев возле пункта пропуска?
Новости Беларуси. Ситуация на белорусско-польской границе. 15 ноября возник новый стихийный лагерь беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У пункта пропуска «Брузги» они надеются обрести счастливую жизнь в Германии.
Пока же почти в сумерках замерзшие люди, в том числе малыши и беременные женщины, расположились буквально на бетоне. Комментируя нынешнюю ситуацию на государственной границе, Президент Беларуси подчеркнул, что сейчас это одна из напряженных точек в стране.
На связи со студией с места событий корреспондент Галина Буро.
Галина Буро, корреспондент:
На самом деле то, что здесь происходит, очень сложно описать словами. Это дикость, такого не должно быть в цивилизованном мире. Потому что люди пришли, они хотели попросить у Польши статус беженца и проход в Евросоюз. Именно так сейчас делают во всех цивилизованных странах. Есть такая процедура, что люди могут прийти на пункт пропуска и попросить у сопредельной стороны статус беженца, что и хотели сделать беженцы. Но, как видно, их никто не хочет слышать сейчас. На сопредельной стороне очень много военной техники. Сейчас уже темно, и нам очень сложно показать. Там стоят и водометы, и люди в военной форме, и бронетехника. И все это против мирных людей, которые просто хотели нормальной жизни. Они хотели улучшить свою судьбу. Здесь очень холодно, сейчас уже температура где-то 2 градуса. И в связи с тем, что здесь под ногами бетон, ноги у людей замерзают.
Люди ставят палатки прямо на бетоне, им негде согреться, развести костер. Но не все люди поместились здесь, часть их прошла за забор. Видно или нет, там уже жгут костры, там тоже стоят палатки. Все готовятся здесь ночевать. Палатки есть не у всех. Некоторые собираются спать в спальных мешках прямо на бетоне, что, конечно, очень сложно себе представить, потому что мы здесь стоим и ноги очень сильно мерзнут. Здесь очень холодно. По сути, здесь уже разбит новый стихийный лагерь. Как дальше будут разворачиваться события, неизвестно. Сегодня беженцы не получили гуманитарный груз, потому что он должен был прибыть как раз в тот момент, когда они собрались идти в пункт пропуска и просить убежище у Евросоюза. В связи с этим груз стоит на подъезде к границе. Там есть скоропортящиеся продукты, но, как стало известно, груз завтра утром собираются доставить беженцам, их все-таки покормят. Пока они все голодные. Дети плачут. Они подходят к нам и просят хоть какой-то еды. От этого разрывается сердце, на это очень тяжело смотреть. Мы пока не знаем, чем это закончится, какие-то прогнозы здесь делать очень сложно.
Съемочная группа СТВ работает на белорусско-польской границе. Новые подробности с места событий смотрите в рамках ток-шоу «По существу».