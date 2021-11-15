Азарёнок: они будут стрелять, для них это нерусь, или как у них по-польски звучит «чёрные». Им наплевать на жизни людей

Виктория Ходосок, СТВ: Сложную миграционную ситуацию обсудили в ток-шоу «60 минут» политики, общественные деятели и ведущие эксперты из России, Беларуси и Украины. Григорий Азаренок стал гостем программы и заявил в прямом эфире, что сложившаяся ситуация – ответ самой истории и судьбы «демократической» Европе за санкции против Беларуси. Он призвал поляков к порядку и напомнил соседям, что хамское поведение в отношении Москвы и Минска может дорого им обойтись.

Григорий Азаренок, политический обозреватель:

Мы очень хорошо помним, мы понимаем, откуда уши торчат. Именно Англия, Америка стоят за Польшей и организовывают это. Мы видим, что контрабанда этими нелегальными мигрантами – там берут, и в Польше, и в Европе. Там сплошь украинцы, поляки, немцы, кого там только нет. Белорусов там нет абсолютно. Вы что, думаете, эти контрабандистские потоки не контролируются спецслужбами определенными? Конечно, контролируются. И эта ситуация создается. И эта ситуация нагнетается. И поверьте, я видел этих поляков, я был там, на границе. Стоит маленькая девочка, просит: «Water, water!» Стоит поляк через колючку, перед ней пьет и смеется. Они будут стрелять, для них это нерусь, или как у них по-польски звучит «черные», и так далее. Им наплевать абсолютно на жизни людей. Вот эти кадры. Так именно и происходило.